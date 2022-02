https://sputnik-georgia.ru/20220220/v-seti-poyavilsya-pervyy-treyler-seriala-vlastelin-kolets-koltsa-vlasti-264428928.html

В Сети появился первый трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

В Сети появился первый трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Действия саги развернутся за тысячи лет до события "Хоббита" и "Властелина колец"

2022-02-20T14:02+0400

2022-02-20T14:02+0400

2022-02-20T14:02+0400

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. В Сети появился тизер-трейлер сериала "Властелин Колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power), основанного на произведениях Джона Р. Р. Толкина: первая серия выйдет на экраны 2 сентября 2022 года. Премьера тизера прошла во время финала Супербоула, главного чемпионата по американскому футболу.Ожидается, что это будет самое дорогое ТВ-шоу — бюджет первого сезона оценивается как минимум в $465 млн. В сериале будет восемь эпизодов.Известно, что сюжет сериала затронет Вторую эпоху Средиземья и расскажет о важнейших событиях, произошедших в то время, в том числе о восхождении Саурона к власти и про Нуменор.Действия саги развернутся за тысячи лет до события "Хоббита" и "Властелина колец". Сериал покажет зрителям эпоху, когда великие державы возникали, возвышались к вершине славы и рушились, когда герои проходили через испытания, а злодеи грозились погрузить мир в вечный мрак.В шоу будет 22 центральных персонажа, включая Галадриэль, Исильдура, Халбранда, Элронда и Келебримбора.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

