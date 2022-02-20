https://sputnik-georgia.ru/20220220/v-tbilisi-po-vesennemu-poteplelo---prognoz-pogody-v-stolitse-gruzii-264609920.html

В Тбилиси по-весеннему потеплело - прогноз погоды в столице Грузии

В Тбилиси по-весеннему потеплело - прогноз погоды в столице Грузии

В понедельник температура воздуха в столице днем составит 15 градусов, осадков не ожидается 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T13:01+0400

2022-02-20T13:01+0400

2022-02-20T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Температура воздуха в Тбилиси в воскресенье поднимется до 15 градусов, сообщает Национальный центр окружающей среды.По прогнозам синоптиков, в этот день будет дуть северо-западный ветер, в некоторых районах со скоростью, не превышающей 13-15 м/с. Во второй половине дня будет переменная облачность.В понедельник температура воздуха в столице днем составит 15 градусов. Осадков не ожидается.По данным метеорологов, в отдельных районах страны в воскресенье будет пасмурно. Температура воздуха в Восточной Грузии ночью понизится до минус 2 градусов, а днем будет плюс 15 градусов.В западной части страны ночью ожидается плюс 1 градус, а днем максимальная температура воздуха составит 17 градусов тепла, без осадков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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