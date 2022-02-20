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https://sputnik-georgia.ru/20220220/zhitel-tbilisi-zaderzhan-po-podozreniyu-v-popytke-ubiystva-neskolkikh-chelovek-264614439.html
Житель Тбилиси задержан по подозрению в попытке убийства нескольких человек
Житель Тбилиси задержан по подозрению в попытке убийства нескольких человек
Полиция задержала подозреваемого в преступлении в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам 20.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-20T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Тбилиси по обвинению в попытке умышленного убийства двух или более лиц, информацию распространяет пресс-служба МВД Грузии.В случае признания задержанного виновным ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Следствие установило, что обвиняемый во время ссоры ранил холодным оружием троих человек, предположительно находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и скрылся с места происшествия, говорится в сообщении.Пострадавшие были доставлены в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.Полиция задержала подозреваемого в преступлении в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам. В качестве вещественного доказательства у него изъяли нож.Трое человек получили ножевые ранения в ночь с субботы на воскресенье недалеко от станции метро "Дидубе" в Тбилиси. В драке участвовали как минимум пять человек. Трое из них были ранены холодным оружием.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Житель Тбилиси задержан по подозрению в попытке убийства нескольких человек

19:01 20.02.2022 (обновлено: 19:25 20.02.2022)
© photo: Sputnik / Viktor KaminskyЗадержание преступника - наручники одевают на руки
Задержание преступника - наручники одевают на руки - Sputnik Грузия, 1920, 20.02.2022
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky
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Полиция задержала подозреваемого в преступлении в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Тбилиси по обвинению в попытке умышленного убийства двух или более лиц, информацию распространяет пресс-служба МВД Грузии.
В случае признания задержанного виновным ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Следствие установило, что обвиняемый во время ссоры ранил холодным оружием троих человек, предположительно находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и скрылся с места происшествия, говорится в сообщении.
Пострадавшие были доставлены в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
Полиция задержала подозреваемого в преступлении в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам. В качестве вещественного доказательства у него изъяли нож.
Трое человек получили ножевые ранения в ночь с субботы на воскресенье недалеко от станции метро "Дидубе" в Тбилиси. В драке участвовали как минимум пять человек. Трое из них были ранены холодным оружием.
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