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Эксперт: Украина провоцирует Россию, чтобы та ввела войска в Донбасс - видео
Эксперт: Украина провоцирует Россию, чтобы та ввела войска в Донбасс - видео
Все эти обстрелы и эскалация конфликта в Донбассе нужны только для одного – чтобы вынудить Россию ввести войска, так считает военный эксперт Александр Жилин 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T21:37+0400
2022-02-21T21:37+0400
2022-02-21T21:41+0400
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Однако эксперт полагает, что этот сценарий может стать ловушкой, ведь Запад рассчитывает именно на такой шаг со стороны Москвы. По приказу своих кураторов Украина должны довести до предела мирное население Донбасса и заставить Россию применить силу против Украины. Впрочем, у России есть еще много средств, чтобы принудить Киев к миру, не пересекая границу, считает Жилин.
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видео, экспертное мнение, россия, украина, мультимедиа, конфликты, видео
Эксперт: Украина провоцирует Россию, чтобы та ввела войска в Донбасс - видео
21:37 21.02.2022 (обновлено: 21:41 21.02.2022) Подписаться на
Все эти обстрелы и эскалация конфликта в Донбассе нужны только для одного – чтобы вынудить Россию ввести войска, так считает военный эксперт Александр Жилин
Однако эксперт полагает, что этот сценарий может стать ловушкой, ведь Запад рассчитывает именно на такой шаг со стороны Москвы. По приказу своих кураторов Украина должны довести до предела мирное население Донбасса и заставить Россию применить силу против Украины. Впрочем, у России есть еще много средств, чтобы принудить Киев к миру, не пересекая границу, считает Жилин.