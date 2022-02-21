https://sputnik-georgia.ru/20220221/glavnyy-infektsionist-gruzii-nazval-ba2-samym-opasnym-podtipom-omikrona-264628340.html

Главный инфекционист Грузии назвал BA.2 самым опасным подтипом "омикрона"

Главный инфекционист Грузии назвал BA.2 самым опасным подтипом "омикрона"

Второй вариант "омикрона" еще более заразный, чем первый, и может поразить дыхательные пути 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T12:59+0400

2022-02-21T12:59+0400

2022-02-21T12:59+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Второй вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2 более опасен, чем его предыдущий вариант BA.1, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.С появлением штамма "омикрон" специалисты указывали на сравнительно легкое течение заболевания, однако новое исследование японцев показало, что подтип BA.2 вызывает пневмонию и повреждает как верхние, так и нижние дыхательные пути.Как отметил главный инфекционист страны, высокий показатель смертности в Грузии, предположительно, связан именно с осложнениями, вызванными этим подтипом "омикрона". В Грузии за минувшие сутки скончались 32 человека, а с начала пандемии – 15 888."Большая часть случаев инфицирования в Грузии вызвана подтипом BA.2, и это одна из причин высокой смертности при низком уровне вакцинации. Меньше всего вакцинированных третьей, бустер дозой", – подчеркнул Церцвадзе.По последним данным, в Грузии сделано всего 2 797 346 прививок. Полностью вакцинированы 1 240 595 человек, из них бустер-дозу сделали 207 533. Одной дозой привиты к этому времени 46,5% взрослого населения, а двумя – 43,2%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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