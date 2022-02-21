https://sputnik-georgia.ru/20220221/goroskop-na-segodnya-22-fevralya-2022-po-znakam-zodiaka-264620724.html

Гороскоп на сегодня 22 февраля 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 22 февраля 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на вторник, 22 февраля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому... 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T09:52+0400

2022-02-21T09:52+0400

2022-02-21T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/01/250512034_0:89:3076:1819_1920x0_80_0_0_d6393f1feb0ef92038abea1ad48d9175.jpg

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 22 февраля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 22 февраля предстоит бороться за место под солнцем, так как на их должность претендуют несколько конкурентов. Представителям знака зодиака не стоит сегодня спорить с родственниками, чтобы избежать конфликтов. По гороскопу Овнам сегодня предстоит принять важное решение, которое может изменить их личную жизнь, а утренняя гимнастика зарядит энергией на весь день.ТелецТельцы 22 февраля смогут воплотить свои творческие планы в жизнь. Благоприятно сегодня для активного отдыха, развлечений и общения с друзьями. Гороскоп советует знаку зодиака потратить сегодня деньги и время на себя и свои увлечения. Тельцам не следует беспечно относиться к здоровью, особенно тем представителям знака зодиака, у которых есть хронические заболевания.БлизнецыБлизнецы 22 февраля в работе должны рассчитывать только на собственные знания и опыт. Принимая важное решение, представители знака зодиака не должны суетиться, чтобы не наделать ошибок. Вероятны серьезные ссоры в семье. По гороскопу избавиться от нервного напряжения и негативных эмоций Близнецам сегодня поможет поход в спортзал или прогулка на свежем воздухе.РакРакам 22 февраля любые дела будут удаваться с первого раза. Благоприятно сегодня для крупных покупок. Эмоциональная жизнь знака зодиака постепенно нормализуется, однако не все гладко на личном фронте. Ракам, чтобы избежать ссор с партнером, нужно воздержаться от обсуждения недостатков друг друга. Физические нагрузки знаку зодиака желательно сегодня сократить.ЛевЛьвам 22 февраля не стоит заниматься важными делами, чтобы на почве недопонимания не нарваться на конфликты с коллегами и близкими людьми. Избавиться от стресса и усталости представителям знака зодиака помогут родные и близкие. По гороскопу для сохранения здоровья и формы Львам нужно начать курс упражнений, направленных на коррекцию фигуры. Одиноким полезно совершить путешествие.ДеваДевам 22 февраля нужно с осторожностью раздавать обещания, ибо неисполненные обязательства станут поводом для недовольства. По гороскопу возможна финансовая удача, связанная с удачной покупкой. Хороший день для физических нагрузок и длительных прогулок. Некоторая нестабильность характерна для личных отношений – поводом для ссоры могут послужить любые мелочи.ВесыВесы 22 февраля могут посвятить самообразованию. Приобретая новые знания и навыки, они смогут увеличить собственную ценность в глазах окружающих. Представителей знака зодиака сегодня ожидает встреча с новыми людьми, которые им будут покровительствовать. По гороскопу одиноких ждет интересное знакомство, взаимоотношения семейных знаков зодиака значительно укрепятся.СкорпионСкорпионов 22 февраля ожидают перемены в материальном плане. Одинокие представители знака зодиака могут сегодня помириться с партнером и возобновить прежние отношения или закрутить новый бурный роман. По гороскопу Скорпионам, желающим улучшить свою физическую форму, нужно заняться спортом и начать корректировать свою фигуру.СтрелецСтрельцов 22 февраля ждет красочный день, наполненный позитивными событиями. Неудержимое желание представителей знака зодиака быстро продвинуться по службе может подтолкнуть их к неординарным поступкам. Отношения сформировавшихся пар углубляются, и они задумаются над тем, чтобы их узаконить. Свободные позволят себе мимолетный роман, который повысит их самооценку.КозерогКозероги 22 февраля столкнуться с некоторыми трудностями в профессиональной деятельности. У представителей знака зодиака появится возможность заработать, однако гороскоп рекомендует не пренебрегать основной работой ради быстрого заработка. Благоприятно сегодня для активного отдыха и длительных прогулок, а от выяснения отношений с партнером лучше воздержаться.ВодолейГороскоп предостерегает Водолеев от участия 22 февраля в финансовых операциях с высоким риском. День лучше посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. Семейным следует внимательнее отнестись к просьбам второй половинки, чтобы не обидеть близкого человека невниманием. А одиноких представителей знака зодиака ожидает череда интересных встреч.РыбыРыбам 22 февраля следует быть предельно осторожными, не посещать увеселительных заведений и массовых мероприятий, а также быть разборчивыми в выборе компаньонов. По гороскопу знаку зодиака желательно вечер провести в тесном семейном кругу и пораньше лечь спать. Рыбам нужно беречь здоровье – возможно обострение хронических заболеваний. Благоприятно сегодня для начала диеты.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака