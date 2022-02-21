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Грузинские танцы и многоголосие нуждаются в большей защите – Минкультуры
Грузинские танцы и многоголосие нуждаются в большей защите – Минкультуры
Статус памятника нематериального культурного наследия уже присвоен четырем грузинским танцам и нескольким образцам многоголосия 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T12:29+0400
2022-02-21T12:29+0400
2022-02-21T13:21+0400
грузия
новости
культура
танец "хоруми"
грузинское многоголосие
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Правовые механизмы защиты грузинских танцев и многоголосных песен нуждаются в усовершенствовании, считает Министерство культуры Грузии.Согласно обнародованному видео, танец грузинских горцев помимо танцоров в традиционном одеянии исполняет мужчина в розовом платье. Это вызвало негодование грузинских пользователей Сети. В Сети пишут, что танец поставил амстердамский ансамбль, который показывает танцы разных народов мира. Как говорится в сообщении ведомства, грузинский национальный танец и многоголосная песня являются неотъемлемой частью грузинской культуры. В данное время, благодаря усилиям государства, четырем грузинским танцам присвоен статус памятника нематериального культурного наследия. Среди них: Перхули (2013), Хоруми (2013), разновидности аджарского танца Гандагана (2019) и Картули (2020).А также статус памятника нематериального культурного наследия присвоен городскому Мравалжамиер (2013) и грузинскому церковному пению (2021).Грузинское многоголосие получило этот статус в 2014 году, а в 2020 году оно было признано памятником национальной категории. В 2001 году признано ЮНЕСКО как один из образцов нерукотворных шедевров мира, а с 2008 года номинировано в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.Для того, чтобы объект нематериального культурного наследия был номинирован в ЮНЕСКО, он должен сначала быть соответствующим образом обозначен на национальном уровне.В частности, ему должен быть присвоен статус памятника нематериального культурного наследия, определен статус памятника национальной категории и только после этого памятник номинируется в списке ЮНЕСКО.Вопросом усовершенствования правовых механизмов защиты национальных танцев и многоголосия займется новый состав Совета по нематериальному культурному наследию при Национальном агентстве охраны культурного наследия в сотрудничестве с Государственным фольклорным центром им. Анзора Эркомаишвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, культура, танец "хоруми", грузинское многоголосие
Грузинские танцы и многоголосие нуждаются в большей защите – Минкультуры
12:29 21.02.2022 (обновлено: 13:21 21.02.2022) Подписаться на
Статус памятника нематериального культурного наследия уже присвоен четырем грузинским танцам и нескольким образцам многоголосия
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Правовые механизмы защиты грузинских танцев и многоголосных песен нуждаются в усовершенствовании, считает Министерство культуры Грузии.
"Распространенное в соцсетях видео, в котором абсолютно неприемлемым образом нарушается сванский танец, доказывает, что этих механизмов защиты недостаточно", – отмечают в Минкультуры.
Согласно обнародованному видео
, танец грузинских горцев помимо танцоров в традиционном одеянии исполняет мужчина в розовом платье. Это вызвало негодование грузинских пользователей Сети. В Сети пишут, что танец поставил амстердамский ансамбль, который показывает танцы разных народов мира.
Как говорится в сообщении
ведомства, грузинский национальный танец и многоголосная песня являются неотъемлемой частью грузинской культуры. В данное время, благодаря усилиям государства, четырем грузинским танцам присвоен статус памятника нематериального культурного наследия.
Среди них: Перхули (2013), Хоруми (2013), разновидности аджарского танца Гандагана (2019) и Картули (2020).
А также статус памятника нематериального культурного наследия присвоен городскому Мравалжамиер (2013) и грузинскому церковному пению (2021).
Грузинское многоголосие получило этот статус в 2014 году, а в 2020 году оно было признано памятником национальной категории. В 2001 году признано ЮНЕСКО как один из образцов нерукотворных шедевров мира, а с 2008 года номинировано в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Для того, чтобы объект нематериального культурного наследия был номинирован в ЮНЕСКО, он должен сначала быть соответствующим образом обозначен на национальном уровне.
В частности, ему должен быть присвоен статус памятника нематериального культурного наследия, определен статус памятника национальной категории и только после этого памятник номинируется в списке ЮНЕСКО.
Вопросом усовершенствования правовых механизмов защиты национальных танцев и многоголосия займется новый состав Совета по нематериальному культурному наследию при Национальном агентстве охраны культурного наследия в сотрудничестве с Государственным фольклорным центром им. Анзора Эркомаишвили.
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