https://sputnik-georgia.ru/20220221/igrushki-mogut-byt-opasnymi---chto-nuzhno-znat-roditelyam-264625767.html

Игрушки могут быть опасными – что нужно знать родителям?

Игрушки могут быть опасными – что нужно знать родителям?

Токсиколог рекомендует остерегаться яркоокрашенных и блестящих игрушек 21.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Игрушки, несмотря на их цену и бренд, могут содержать опасные для здоровья вещества, поэтому при покупке родителям следует обращать внимание на этикетку, заявила токсиколог, врач-гигиенист, профессор Тбилисского медуниверситета Марина Гиоргобиани.Самыми опасными считаются игрушки ярких цветов, для окраски которых часто используются такие вредные вещества, как мышьяк, кадмий, свинец. Эти вещества относятся к сильнодействующим ядам, к группе тяжелых металлов, которые могут вызвать в организме человека необратимые процессы.Что касается деревянных игрушек, которые считаются менее опасными чем пластмассовые, токсиколог отметила, что даже они могут быть вредными, поскольку неизвестно, какими красителями они обработаны, из какого материала сделаны."Деревянные игрушки – очень хорошо, но мы не знаем, с какой территории материал, из которого они сделаны. К сожалению, на Земле есть места с радиационным загрязнением. Все имеет значение в процессе производства той или иной продукции", – подчеркнула Гиоргобиани.Гиоргобиани выразила надежду, что в ближайшее время в Грузии заработает бюро экологической экспертизы."Оно есть даже в Бразилии, не говоря уже о Европе и США. Надеюсь откроется и у нас", – подчеркнула токсиколог.По ее словам, именно такие службы берут на себя ответственность проверки импортированных товаров, в том числе игрушек.Попадание вредных веществ в организм человека вызывает ряд патологических процессов. Мышьяк – это яд, который воздействует не только на центральную нервную систему, но и на желудочно-кишечный тракт, особенно на кровеносные сосуды, подчеркнула Гиоргобиани.Попадая в организм ребенка, эти вещества приводят к сильным изменениям в росте, развитии, функциональных процессах организма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, здравоохранение, игрушки