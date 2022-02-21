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Извержение вулкана Этна создало сложности с авиаполетами над Сицилией
Извержение вулкана Этна создало сложности с авиаполетами над Сицилией
Рейсы, которые должны были приземлиться в Катанию, перенаправлены в Палермо или на юг Сицилии в Комизо 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T21:28+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Из-за извержения вулкана Этна закрыт расположенный на Сицилии аэропорт города Катании.По вопросам отмененных или перенесенных рейсов пассажирам предлагает обращаться в соответствующие авиакомпании или сверяться с онлайн-табло на сайте аэропорта. Там сообщается, что рейсы, которые должны были приземлиться в Катанию, перенаправлены в Палермо или на юг Сицилии в Комизо.Спустя два часа в пресс-службе аэропорта сообщили, что аэропорт начал прием рейсов. Полностью его работа возобновится по окончании нынешнего периода активности Этны, сообщила представитель военной гавани.Согласно последним сообщениям Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2900 метров, выбросив пепел и клубы дыма в небо на высоту 12 километров. В коммюнике от 14.12 (16.12 мск) говорится, что "фонтан лавы из кратера прекратился", а облако дыма перемещается на юго-юго-восток.
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в мире, новости, италия, авиасообщение, извержение вулкана
Извержение вулкана Этна создало сложности с авиаполетами над Сицилией
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Рейсы, которые должны были приземлиться в Катанию, перенаправлены в Палермо или на юг Сицилии в Комизо
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Из-за извержения вулкана Этна закрыт расположенный на Сицилии аэропорт города Катании.
"Из-за извержения вулкана Этна воздушное пространство аэропорта в настоящее время закрыто для движения. … ни один рейс не сможет ни приземлиться, ни взлететь", - сообщается в социальных сетях аэропорта.
По вопросам отмененных или перенесенных рейсов пассажирам предлагает обращаться в соответствующие авиакомпании или сверяться с онлайн-табло на сайте аэропорта. Там сообщается, что рейсы, которые должны были приземлиться в Катанию, перенаправлены в Палермо или на юг Сицилии в Комизо.
Спустя два часа в пресс-службе аэропорта сообщили, что аэропорт начал прием рейсов. Полностью его работа возобновится по окончании нынешнего периода активности Этны, сообщила представитель военной гавани.
Согласно последним сообщениям Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2900 метров, выбросив пепел и клубы дыма в небо на высоту 12 километров. В коммюнике от 14.12 (16.12 мск) говорится, что "фонтан лавы из кратера прекратился", а облако дыма перемещается на юго-юго-восток.