https://sputnik-georgia.ru/20220221/izverzhenie-vulkana-etna-sozdalo-slozhnosti-s-aviapoletami-nad-sitsiliey-264651352.html

Извержение вулкана Этна создало сложности с авиаполетами над Сицилией

Извержение вулкана Этна создало сложности с авиаполетами над Сицилией

Рейсы, которые должны были приземлиться в Катанию, перенаправлены в Палермо или на юг Сицилии в Комизо 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T21:28+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Из-за извержения вулкана Этна закрыт расположенный на Сицилии аэропорт города Катании.По вопросам отмененных или перенесенных рейсов пассажирам предлагает обращаться в соответствующие авиакомпании или сверяться с онлайн-табло на сайте аэропорта. Там сообщается, что рейсы, которые должны были приземлиться в Катанию, перенаправлены в Палермо или на юг Сицилии в Комизо.Спустя два часа в пресс-службе аэропорта сообщили, что аэропорт начал прием рейсов. Полностью его работа возобновится по окончании нынешнего периода активности Этны, сообщила представитель военной гавани.Согласно последним сообщениям Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2900 метров, выбросив пепел и клубы дыма в небо на высоту 12 километров. В коммюнике от 14.12 (16.12 мск) говорится, что "фонтан лавы из кратера прекратился", а облако дыма перемещается на юго-юго-восток.

https://sputnik-georgia.ru/20220213/264398698.html

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