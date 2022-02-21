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Марцинкевич о шансах Украины стать ядерной державой - видео
Марцинкевич о шансах Украины стать ядерной державой - видео
Президент Украины Владимир Зеленский грозится пересмотреть отказ своей страны от ядерного оружия и выйти из Будапештского меморандума. Смотрите, что по этому... 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T21:09+0400
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Тема заявления Зеленского обсуждалась в студии Sputnik на русском с экспертом по энергетике Борисом Марцинкевичем. Как расценивать слова украинского президента? Это блеф или минута славы на Мюнхенской конференции по безопасности? Есть ли у Украины технологии для создания ядерного оружия? Сможет ли Киев создать его и использовать как ядерный шантаж? Потянет ли это украинская экономика? Насколько высок риск появления грязной бомбы на Украине? И разместят ли там американцы свое ядерное оружие? Смотрите, что заявил Марцинкевич.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, украина, видео
Марцинкевич о шансах Украины стать ядерной державой - видео
21:09 21.02.2022 (обновлено: 21:14 21.02.2022) Подписаться на
Президент Украины Владимир Зеленский грозится пересмотреть отказ своей страны от ядерного оружия и выйти из Будапештского меморандума. Смотрите, что по этому поводу думает российский эксперт Борис Марцинкевич
Тема заявления Зеленского обсуждалась в студии Sputnik на русском
с экспертом по энергетике Борисом Марцинкевичем. Как расценивать слова украинского президента? Это блеф или минута славы на Мюнхенской конференции по безопасности? Есть ли у Украины технологии для создания ядерного оружия? Сможет ли Киев создать его и использовать как ядерный шантаж? Потянет ли это украинская экономика? Насколько высок риск появления грязной бомбы на Украине? И разместят ли там американцы свое ядерное оружие? Смотрите, что заявил Марцинкевич.