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Марцинкевич о шансах Украины стать ядерной державой - видео

Марцинкевич о шансах Украины стать ядерной державой - видео

Президент Украины Владимир Зеленский грозится пересмотреть отказ своей страны от ядерного оружия и выйти из Будапештского меморандума. Смотрите, что по этому... 21.02.2022, Sputnik Грузия

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Тема заявления Зеленского обсуждалась в студии Sputnik на русском с экспертом по энергетике Борисом Марцинкевичем. Как расценивать слова украинского президента? Это блеф или минута славы на Мюнхенской конференции по безопасности? Есть ли у Украины технологии для создания ядерного оружия? Сможет ли Киев создать его и использовать как ядерный шантаж? Потянет ли это украинская экономика? Насколько высок риск появления грязной бомбы на Украине? И разместят ли там американцы свое ядерное оружие? Смотрите, что заявил Марцинкевич.

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