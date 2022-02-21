https://sputnik-georgia.ru/20220221/mat-gruziya-protiv-antivakserov-264631116.html

Мать-Грузия против антиваксеров

Мать-Грузия против антиваксеров

В Грузии с молниеносной скоростью распространяется штамм коронавируса "омикрон". Между тем, не все прибывающие из других стран в Грузию туристы в курсе... 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T13:26+0400

2022-02-21T13:26+0400

2022-02-21T13:26+0400

карикатуры

ограничения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

общество

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Власти по-прежнему призывают всех жителей делать прививки. Хотя не все охотно идут на это. На курортах Грузии и в местах отдыха тем временем мало кто соблюдает правило ношения масок в закрытых и открытых пространствах. При этом в стране отменили обязательное предъявление "зеленых паспортов" при посещении общественных мест. В сутки в Грузии фиксируется в последние дни до 10 тысяч случаев заражения COVID-19, хотя до того показатели били все рекорды с цифрами более 20 тысяч заражений в сутки.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, общество