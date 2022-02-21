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Мать-Грузия против антиваксеров
Мать-Грузия против антиваксеров
В Грузии с молниеносной скоростью распространяется штамм коронавируса "омикрон". Между тем, не все прибывающие из других стран в Грузию туристы в курсе... 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T13:26+0400
2022-02-21T13:26+0400
2022-02-21T13:26+0400
карикатуры
ограничения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
общество
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Власти по-прежнему призывают всех жителей делать прививки. Хотя не все охотно идут на это. На курортах Грузии и в местах отдыха тем временем мало кто соблюдает правило ношения масок в закрытых и открытых пространствах. При этом в стране отменили обязательное предъявление "зеленых паспортов" при посещении общественных мест. В сутки в Грузии фиксируется в последние дни до 10 тысяч случаев заражения COVID-19, хотя до того показатели били все рекорды с цифрами более 20 тысяч заражений в сутки.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, общество
Мать-Грузия против антиваксеров
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В Грузии с молниеносной скоростью распространяется штамм коронавируса "омикрон". Между тем, не все прибывающие из других стран в Грузию туристы в курсе действующих ограничений и с удивлением смотрят на людей в масках на улицах Тбилиси.
Власти по-прежнему призывают всех жителей делать прививки. Хотя не все охотно идут на это. На курортах Грузии и в местах отдыха тем временем мало кто соблюдает правило ношения масок в закрытых и открытых пространствах. При этом в стране отменили обязательное предъявление "зеленых паспортов" при посещении общественных мест.
В сутки в Грузии фиксируется в последние дни до 10 тысяч случаев заражения COVID-19, хотя до того показатели били все рекорды с цифрами более 20 тысяч заражений в сутки.