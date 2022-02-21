https://sputnik-georgia.ru/20220221/muzey-vmesto-bolnitsy-stareyshuyu-kliniku-v-tbilisi-vnov-vynesli-na-prodazhu-264647096.html

Музей вместо больницы: старейшую клинику в Тбилиси вновь вынесли на продажу

Музей вместо больницы: старейшую клинику в Тбилиси вновь вынесли на продажу

Продается почти 20 тысяч квадратных метров земельного участка несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем здания 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T19:42+0400

2022-02-21T19:42+0400

2022-02-21T19:42+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Государство в третий раз попытается продать территорию старейшей клиники Тбилиси вместе с комплексом зданий 19 века – Михайловской больницы, на аукционе, говорится в сообщении Национального агентства госимущества Грузии. Михайловская больница – первая городская больница, которая появилась в Тбилиси в середине XIX века при активном содействии Кавказского медицинского общества. Возводить первое на Кавказе медицинское заведение было поручено известному архитектору немецкого происхождения Зальцману. Строительство больницы на Михайловском проспекте было завершено в 1865 году. Официально больницу учредили 8 ноября 1868 года. А вот переименовали в Михайловскую уже в 1882 году.По словам министра, правительство стремится сделать Тбилиси более привлекательным для туристов местом на международной карте.В сообщении агентства отмечается, что продается почти 20 тысяч квадратных метров земельного участка несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем здания.В этот раз стартовая цена аукциона почти в два раза ниже и составляет 16 миллионов лари (5,4 миллиона долларов). По условиям приватизации, на территории будет организован многофункциональный комплекс, включающий музеи, библиотеки, выставочные площади и другую общественную инфраструктуру. Кроме того, объекту будет восстановлен и сохранен статус культурного наследия.Аукцион завершится 13 апреля текущего года.Правительство Грузии выставит на аукцион еще до 150 гособъектов >>В первый раз аукцион этого объекта состоялся в 2018 году в рамках проекта "50 объектов для твоей гостиницы", цель которого было развитие гостиничной инфраструктуры страны. Начальная цена аукциона составила 35 миллионов лари (11,8 миллиона долларов). Однако заинтересованных лиц так и не нашлось – возможно, потенциальных инвесторов отпугнуло условие о необходимости вложить 100 миллионов лари в реставрацию исторического здания и его реконструкцию под гостиницу с определенным количеством номеров, а также необходимость советоваться с мэрией и Минкультуры по всем архитектурным вопросам.Во второй раз продать старейшую клинику столицы попытались в апреле прошлого года за 39,8 миллиона лари (13,4 миллиона долларов).Здание, которое располагается по адресу Агмашенебели, 60, выставлено на аукцион в рамках государственной программы "100 инвестиционных предложений для бизнеса". Проект действует с 2019 года, предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, тбилиси, экономика, леван давиташвили