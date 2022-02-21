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Патриархии Грузии пришлось давать разъяснения из-за скандального видео

Патриархии Грузии пришлось давать разъяснения из-за скандального видео

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Патриархия Грузии после появления в Сети скандального видео осудила расправу одного бывшего послушника над другим. 21.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Патриархия Грузии после появления в Сети скандального видео осудила расправу одного бывшего послушника над другим.На попавшем в Сеть видео видно, как одетый в рясу мужчина оскорбляет и бьет другого одетого в рясу мужчину. По данным СМИ, это Илларион Гиголашвили жестоко расправился с Пиросом Мумладзе. Инцидент произошел в Тбилиси. Там же отмечено, что Патриархия выясняет детали произошедшего."Для уточнения деталей в настоящее время ведется активная коммуникация с соответствующей епархией, после чего мы предоставим общественности точную и исчерпывающую информацию об этом аморальном и абсолютно неприемлемом факте", - сказано в заявлении.В Патриархии подчеркнули, что такие действия оскверняют Грузинскую православную церковь.МВД Грузии возбудило уголовное дело по двум статьям - "Преследование совершенное с применением насилия или угрозой насилия" и "Незаконное использование информации, отображающей личную жизнь, и ее распространение в Интернете".Мумладзе в интервью телеканалу "Рустави 2" рассказал, что это не первый подобный инцидент. Ранее, по словам Мумладзе, Гиголашвили силой снял с него рясу и обрил. Это произошло после того, как Мумладзе признался Гиголашвили в своем влечении к мужчинам и рассказал, как, будучи в Кутаиси, предлагал одному заняться с ним сексом.Что касается протоиерея, настоятеля храма преображения Господня Шалвы Кекелия, которого на распространенном видео упоминает Гиголашвили, он признался, что раньше угрожал Мумладзе. При этом священнослужитель заявил, что не причастен к расправе с Мумладзе. Мумладзе ранее подал на отца Шалву жалобу в полицию."Я был в полиции. Меня опросили. Я дал показания. Я признался, что да, я пригрозил ему, но не тем, что изобью или убью его или что-то подобное. Я просто сказал ему, что никто не даст ему возможности заниматься этим..." - сказал отец Шалва Кекелия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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