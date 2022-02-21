https://sputnik-georgia.ru/20220221/postnye-dni-v-marte-2022-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-264628093.html

Постные дни в марте 2022: что можно и нельзя есть по дням

Постные дни в марте 2022: что можно и нельзя есть по дням

В марте начинается Великий пост – первый многодневный пост в году, который готовит христиан к Пасхе 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T12:44+0400

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справки

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Самый строгий и продолжительный пост в 2022-м продлится с 7 марта по 23 апреля включительно.По церковному календарю в году четыре многодневных и три однодневных поста, а также по средам и пятницам в течение всего года, кроме Святок и сплошных седмиц.О постных днях в марте, а также о том, что можно и нельзя есть по дням, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Постные дни в марте 2022В первую неделю марта постных дней нет. За семь дней до Великого поста по церковному календарю отмечают Сырную седмицу (Масленицу), которая готовит православных к длительному посту – в этот период можно употреблять молочные продукты, но мясные есть уже нельзя.Великий пост начинается 7 марта – в Чистый понедельник сразу после Прощеного Воскресенья – за семь недель до Пасхи. В 2022 году Светлое Воскресение Христово отпразднуют 24 апреля.Постные дни в марте выпадают на 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 числа.По строгости в православии различают пять степеней поста: полное воздержание от пищи, сухоядение, горячая еда без масла, горячая пища с маслом (растительным), вкушение рыбы. Соблюдать в определенные дни более строгую степень поста, чем установлено, можно с благословения священника.Что можно и нельзя естьВ постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В марте в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.Во время Великого поста, по церковному уставу, нельзя также есть рыбу и рыбные продукты. Рыбные продукты для подкрепления сил можно есть только в три праздничных дня – в Благовещение, Лазареву субботу и в Вербное воскресенье, которые выпадают на 7, 16 и 17 апреля.Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего они освобождаются от поста.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки