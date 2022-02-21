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Председатель Великого национального собрания Турции посетит Грузию
Председатель Великого национального собрания Турции посетит Грузию
Основной акцент в ходе визита будет сделан на вопросах углубления отношений между двумя странами в различных сферах 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T07:32+0400
2022-02-21T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп посетит с официальным визитом Грузию 21 февраля, сообщает пресс-служба МИД Грузии.По данным ведомства, в ходе визита Мустафа Шентоп встретится со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили, президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот Грузии и Турции с начала 2021 года составил примерно 1,9 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии.Торговый оборот между соседними странами вырос на 32,6% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Председатель Великого национального собрания Турции посетит Грузию
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Основной акцент в ходе визита будет сделан на вопросах углубления отношений между двумя странами в различных сферах
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп посетит с официальным визитом Грузию 21 февраля, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
По данным ведомства, в ходе визита Мустафа Шентоп встретится со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили, президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
По словам посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, в ходе встреч основной акцент будет сделан на вопросах углубления отношений между двумя странами в различных сферах и основных вызовах как в регионе, так и в глобальном масштабе.
Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.
Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот Грузии и Турции с начала 2021 года составил примерно 1,9 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии.
Торговый оборот между соседними странами вырос на 32,6% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года.
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