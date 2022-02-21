https://sputnik-georgia.ru/20220221/printsessa-shvetsii-viktoriya-vyskazalas-o-svoem-razvode--264633815.html

Принцесса Швеции Виктория высказалась о своем разводе

Принцесса Швеции Виктория высказалась о своем разводе

Королевская семья опубликовала официальное заявление и прокомментировала последние слухи 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T15:14+0400

2022-02-21T15:14+0400

2022-02-21T15:14+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/15/264633767_0:150:1998:1274_1920x0_80_0_0_cfa68398aef411e76faa6b50aad7517c.jpg

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Наследная принцесса Швеции Виктория впервые высказалась о своем разводе – подобные слухи ходят в СМИ в последние месяцы. С конца 2021 года в Сети и прессе ходят слухи, что шведская кронпринцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль переживают непростой период в отношениях. Пара перестала выходить вместе на публику, а источники королевства всячески намекали на измену со стороны Даниэля с журналисткой. Тогда эксперты предрекли королевской чете скорый развод и взволновали всех поклонников. Королева Виктория решила прервать молчание и прокомментировать слухи о своем разводе – официальное заявление появилось в Инстаграм королевства Швеции. Даниэль и Виктория настаивают на том, что все слухи – выдумка СМИ, а королевская пара никогда бы не стала комментировать подобное, если бы не всеобщий ажиотаж. “Мы узнали, что ходит множество негативных слухов о наших взаимоотношениях. Распространяется информация о предательстве в отношениях и грядущем разводе. Обычно мы не комментируем подобные домыслы. Но для того, чтобы защитить нашу семью, мы хотим раз и навсегда заявить, что эти слухи совершенно не обоснованы”, – сказано в документе, подписанном королевской семьей. Больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса здесь>>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шоу-бизнес