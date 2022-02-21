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https://sputnik-georgia.ru/20220221/printsessa-shvetsii-viktoriya-vyskazalas-o-svoem-razvode--264633815.html
Принцесса Швеции Виктория высказалась о своем разводе
Принцесса Швеции Виктория высказалась о своем разводе
Королевская семья опубликовала официальное заявление и прокомментировала последние слухи 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T15:14+0400
2022-02-21T15:14+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Наследная принцесса Швеции Виктория впервые высказалась о своем разводе – подобные слухи ходят в СМИ в последние месяцы. С конца 2021 года в Сети и прессе ходят слухи, что шведская кронпринцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль переживают непростой период в отношениях. Пара перестала выходить вместе на публику, а источники королевства всячески намекали на измену со стороны Даниэля с журналисткой. Тогда эксперты предрекли королевской чете скорый развод и взволновали всех поклонников. Королева Виктория решила прервать молчание и прокомментировать слухи о своем разводе – официальное заявление появилось в Инстаграм королевства Швеции. Даниэль и Виктория настаивают на том, что все слухи – выдумка СМИ, а королевская пара никогда бы не стала комментировать подобное, если бы не всеобщий ажиотаж. “Мы узнали, что ходит множество негативных слухов о наших взаимоотношениях. Распространяется информация о предательстве в отношениях и грядущем разводе. Обычно мы не комментируем подобные домыслы. Но для того, чтобы защитить нашу семью, мы хотим раз и навсегда заявить, что эти слухи совершенно не обоснованы”, – сказано в документе, подписанном королевской семьей. Больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса здесь&gt;&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Принцесса Швеции Виктория высказалась о своем разводе

15:14 21.02.2022
© photo: Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКрон-принцесса Швеции Виктория
Крон-принцесса Швеции Виктория - Sputnik Грузия, 1920, 21.02.2022
© photo: Sputnik / Владимир Песня
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Королевская семья опубликовала официальное заявление и прокомментировала последние слухи
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Наследная принцесса Швеции Виктория впервые высказалась о своем разводе – подобные слухи ходят в СМИ в последние месяцы.
С конца 2021 года в Сети и прессе ходят слухи, что шведская кронпринцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль переживают непростой период в отношениях. Пара перестала выходить вместе на публику, а источники королевства всячески намекали на измену со стороны Даниэля с журналисткой. Тогда эксперты предрекли королевской чете скорый развод и взволновали всех поклонников.
Королева Виктория решила прервать молчание и прокомментировать слухи о своем разводе – официальное заявление появилось в Инстаграм королевства Швеции. Даниэль и Виктория настаивают на том, что все слухи – выдумка СМИ, а королевская пара никогда бы не стала комментировать подобное, если бы не всеобщий ажиотаж.
“Мы узнали, что ходит множество негативных слухов о наших взаимоотношениях. Распространяется информация о предательстве в отношениях и грядущем разводе. Обычно мы не комментируем подобные домыслы. Но для того, чтобы защитить нашу семью, мы хотим раз и навсегда заявить, что эти слухи совершенно не обоснованы”, – сказано в документе, подписанном королевской семьей.
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