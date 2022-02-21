https://sputnik-georgia.ru/20220221/proekt-po-vosproizvodstvu-foreli-startoval-v-algetskom-natsparke-na-vostoke-gruzii-264620346.html

Проект по воспроизводству форели стартовал в Алгетском Нацпарке на востоке Грузии

Проект по воспроизводству форели стартовал в Алгетском Нацпарке на востоке Грузии

Икру искусственно оплодотворяют, перед вылуплением помещают в речной инкубатор и размещают в маловодных местах 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T08:32+0400

2022-02-21T08:32+0400

2022-02-21T08:32+0400

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национальное агентство охраняемых территорий грузии

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Специалисты Агентств дикой природы и охраняемых территорий Грузии искусственно оплодотворили и выпустили в реки Чивчави и Алгети, что находится в Алгетском национальном парке на востоке Грузии, 60 тысяч икринок форели, информацию распространило Агентство охраняемых территорий.Выпуск инкубированной икры и мальков в дикую природу – это метод, который с минимальным вмешательством человека способствует воспроизводству уязвимых видов и максимализирует естественную скорость вылупления. Икру искусственно оплодотворяют, перед вылуплением помещают в речной инкубатор и размещают в маловодных местах.Национальное агентство дикой природы реализует проект поддержки и восстановления местной фауны с 2016 года. Так восстанавливают популяцию видов, занесенных в Красную книгу Грузии.Алгетский национальный паркАлгетский национальный парк находится в муниципалитете Тетрицкаро (на востоке Грузии), примерно в 60 км от Тбилиси. Парк раскинулся на хребте Триалети, на высоте свыше 1,1 тысячи метров над уровнем моря.Дата основания заповедной зоны – 1965 год, тогда здесь функционировал резерв для защиты кавказской пихты и ели. В 2007 году этой территории было присвоено звание национального парка.Территория парка составляет порядка 6,8 тысячи гектаров, большая часть которого покрыта хвойным и лиственным лесом. Ботаники называют Алгетский национальный парк "Узлом флористики" – здесь представлено 1 664 вида растений.В заповеднике распространены редкие и находящиеся на грани исчезновения деревья и растения, в том числе грузинский фундук, высокогорный дуб, кавказский астрагал, ягодный тис и вяз.Фауна представлена бурыми медведями, зайцами, волками, лисицами, куницами, косулями, белками.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, национальный парк, национальное агентство охраняемых территорий грузии