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Проект по воспроизводству форели стартовал в Алгетском Нацпарке на востоке Грузии
Проект по воспроизводству форели стартовал в Алгетском Нацпарке на востоке Грузии
Икру искусственно оплодотворяют, перед вылуплением помещают в речной инкубатор и размещают в маловодных местах 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T08:32+0400
2022-02-21T08:32+0400
2022-02-21T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Специалисты Агентств дикой природы и охраняемых территорий Грузии искусственно оплодотворили и выпустили в реки Чивчави и Алгети, что находится в Алгетском национальном парке на востоке Грузии, 60 тысяч икринок форели, информацию распространило Агентство охраняемых территорий.Выпуск инкубированной икры и мальков в дикую природу – это метод, который с минимальным вмешательством человека способствует воспроизводству уязвимых видов и максимализирует естественную скорость вылупления. Икру искусственно оплодотворяют, перед вылуплением помещают в речной инкубатор и размещают в маловодных местах.Национальное агентство дикой природы реализует проект поддержки и восстановления местной фауны с 2016 года. Так восстанавливают популяцию видов, занесенных в Красную книгу Грузии.Алгетский национальный паркАлгетский национальный парк находится в муниципалитете Тетрицкаро (на востоке Грузии), примерно в 60 км от Тбилиси. Парк раскинулся на хребте Триалети, на высоте свыше 1,1 тысячи метров над уровнем моря.Дата основания заповедной зоны – 1965 год, тогда здесь функционировал резерв для защиты кавказской пихты и ели. В 2007 году этой территории было присвоено звание национального парка.Территория парка составляет порядка 6,8 тысячи гектаров, большая часть которого покрыта хвойным и лиственным лесом. Ботаники называют Алгетский национальный парк "Узлом флористики" – здесь представлено 1 664 вида растений.В заповеднике распространены редкие и находящиеся на грани исчезновения деревья и растения, в том числе грузинский фундук, высокогорный дуб, кавказский астрагал, ягодный тис и вяз.Фауна представлена бурыми медведями, зайцами, волками, лисицами, куницами, косулями, белками.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, национальный парк, национальное агентство охраняемых территорий грузии
Проект по воспроизводству форели стартовал в Алгетском Нацпарке на востоке Грузии
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Икру искусственно оплодотворяют, перед вылуплением помещают в речной инкубатор и размещают в маловодных местах
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Специалисты Агентств дикой природы и охраняемых территорий Грузии искусственно оплодотворили и выпустили в реки Чивчави и Алгети, что находится в Алгетском национальном парке на востоке Грузии, 60 тысяч икринок форели, информацию распространило Агентство охраняемых территорий.
"Этот метод стимулирования размножения видов был опробован во многих странах мира, потому что так вылупившиеся мальки легко адаптируется в дикой природе", – говорится в сообщении.
Выпуск инкубированной икры и мальков в дикую природу – это метод, который с минимальным вмешательством человека способствует воспроизводству уязвимых видов и максимализирует естественную скорость вылупления. Икру искусственно оплодотворяют, перед вылуплением помещают в речной инкубатор и размещают в маловодных местах.
Национальное агентство дикой природы реализует проект поддержки и восстановления местной фауны с 2016 года. Так восстанавливают популяцию видов, занесенных в Красную книгу Грузии.
Алгетский национальный парк
Алгетский национальный парк находится в муниципалитете Тетрицкаро (на востоке Грузии), примерно в 60 км от Тбилиси. Парк раскинулся на хребте Триалети, на высоте свыше 1,1 тысячи метров над уровнем моря.
Дата основания заповедной зоны – 1965 год, тогда здесь функционировал резерв для защиты кавказской пихты и ели. В 2007 году этой территории было присвоено звание национального парка.
Территория парка составляет порядка 6,8 тысячи гектаров, большая часть которого покрыта хвойным и лиственным лесом. Ботаники называют Алгетский национальный парк "Узлом флористики" – здесь представлено 1 664 вида растений.
В заповеднике распространены редкие и находящиеся на грани исчезновения деревья и растения, в том числе грузинский фундук, высокогорный дуб, кавказский астрагал, ягодный тис и вяз.
Фауна представлена бурыми медведями, зайцами, волками, лисицами, куницами, косулями, белками.
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