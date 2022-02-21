https://sputnik-georgia.ru/20220221/pryamaya-translyatsiya-videoobrascheniya-vladimira-putina-k-rossiyanam-264653092.html

Прямая трансляция видеообращения Владимира Путина к россиянам

Прямая трансляция видеообращения Владимира Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин выступает с обращением к нации. Смотрите в прямой трансляции выступление главы Российской Федерации 21.02.2022, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

владимир путин

россия

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В понедельник российский лидер провел внеочередное заседание Совета безопасности РФ. На нем обсуждался вопрос признания ДНР и ЛНР. Ранее с просьбой признать независимость этих самопровозглашенных республик обратились их главы – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. Местные власти начали массовую эвакуацию мирного населения в России и объявили о всеобщей мобилизации – на фоне сообщений, что ВСУ могут начать наступление на Донбасс.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео