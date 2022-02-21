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Прямая трансляция видеообращения Владимира Путина к россиянам
Прямая трансляция видеообращения Владимира Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин выступает с обращением к нации. Смотрите в прямой трансляции выступление главы Российской Федерации 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T22:40+0400
2022-02-21T22:40+0400
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видео
мультимедиа
владимир путин
россия
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В понедельник российский лидер провел внеочередное заседание Совета безопасности РФ. На нем обсуждался вопрос признания ДНР и ЛНР. Ранее с просьбой признать независимость этих самопровозглашенных республик обратились их главы – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. Местные власти начали массовую эвакуацию мирного населения в России и объявили о всеобщей мобилизации – на фоне сообщений, что ВСУ могут начать наступление на Донбасс.
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видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео
Прямая трансляция видеообращения Владимира Путина к россиянам
22:40 21.02.2022 (обновлено: 22:43 21.02.2022) Подписаться на
Президент России Владимир Путин выступает с обращением к нации. Смотрите в прямой трансляции выступление главы Российской Федерации
В понедельник российский лидер провел внеочередное заседание Совета безопасности РФ. На нем обсуждался вопрос признания ДНР и ЛНР. Ранее с просьбой признать независимость этих самопровозглашенных республик обратились их главы – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. Местные власти начали массовую эвакуацию мирного населения в России и объявили о всеобщей мобилизации – на фоне сообщений, что ВСУ могут начать наступление на Донбасс.