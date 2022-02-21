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Путин и Байден приняли предложение провести встречу
Путин и Байден приняли предложение провести встречу
Повестку саммита подготовят госсекретарь США и министр иностранных дел России во время их встречи 24 февраля 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T08:02+0400
2022-02-21T08:02+0400
2022-02-21T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и американский президент Джо Байден приняли предложение лидера Франции Эммануэла Макрона провести саммит.Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает.Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, сообщает Елисейский дворец.В Белом доме подтвердили сообщение Парижа о намерении американского лидера."Президент Байден принципиально согласился на встречу с президентом Путиным вновь, если не произойдет вторжения", – сказала представитель Белого дома Джен Псаки.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, сша, россия, владимир путин, джо байден, эммануэль макрон
Путин и Байден приняли предложение провести встречу
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Повестку саммита подготовят госсекретарь США и министр иностранных дел России во время их встречи 24 февраля
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и американский президент Джо Байден приняли предложение лидера Франции Эммануэла Макрона провести саммит.
"Макрон предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе", – говорится в заявлении.
Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает.
Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, сообщает Елисейский дворец.
В Белом доме подтвердили сообщение Парижа о намерении американского лидера.
"Президент Байден принципиально согласился на встречу с президентом Путиным вновь, если не произойдет вторжения", – сказала представитель Белого дома Джен Псаки.