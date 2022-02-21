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Путин заявил о признании независимости ДНР и ЛНР

Путин заявил о признании независимости ДНР и ЛНР

Россия подписала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T23:39+0400

2022-02-21T23:39+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской республик. По словам главы государства, соответствующие документы будут подготовлены в ближайшее время и направлены на ратификацию в Федеральное собрание.После выступления президент России подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой.Вместе с тем Путин призвал украинские власти прекратить боевые действия, иначе вся ответственность за продолжение кровопролития будет "целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима".Незадолго до своего выступления российский лидер провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором сообщил им о намерении подписать соответствующий указ. Лидеры западных стран выразили разочарование, но заявили о готовности к продолжению контактов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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