https://sputnik-georgia.ru/20220221/skolko-istochnikov-vody-zagryazneny-svintsom---v-gruzii-startuet-proverka-264619582.html

Сколько источников воды загрязнены свинцом – в Грузии стартует проверка

Сколько источников воды загрязнены свинцом – в Грузии стартует проверка

Израильские специалисты будут брать образцы почвы и воды, и отправлять их в лабораторию на родину 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T07:01+0400

2022-02-21T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Израильские специалисты приедут в Грузию для того, чтобы помочь грузинским коллегам проверить наличие свинца в источниках воды, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).Согласно исследованиям специалистов, особенно высокий показатель свинца зафиксирован в четырех регионах страны – Аджарии, Гурия, Самегрело и Имерети.Работы будут осуществлять специалисты Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, к которым присоединяться израильские коллеги, которые помогут лаборатории центра в обновлении технических средств и подготовке команд.В 2020 году Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии от Детского фонда ООН получил специальное лабораторное устройство, которое используется для определения токсичных металлов в крови, воде, продуктах и так далее. Устройство было приобретено с целью изучения источников свинца в Грузии.В 2019 году в Грузии исследовали более 1,5 тысячи образцов крови детей в возрасте 2-7 лет. Исследование показало, что у 41% детей в Грузии содержание свинца приблизительно десять раз превышает содержание, установленное в развитых странах.Свинец опасен для мозга, особенно среди младенцев и детей до пяти лет. Высокое содержание свинца в организме вызывает разные неврологические и физические нарушения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, вода, экология в грузии, юнисеф