https://sputnik-georgia.ru/20220221/skolko-istochnikov-vody-zagryazneny-svintsom---v-gruzii-startuet-proverka-264619582.html
Сколько источников воды загрязнены свинцом – в Грузии стартует проверка
Сколько источников воды загрязнены свинцом – в Грузии стартует проверка
Израильские специалисты будут брать образцы почвы и воды, и отправлять их в лабораторию на родину 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T07:01+0400
2022-02-21T07:01+0400
2022-02-21T07:56+0400
грузия
новости
общество
вода
экология в грузии
юнисеф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/16/249045356_0:65:3000:1753_1920x0_80_0_0_47c467e6c2d9c9591060cb0c7a97d89d.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Израильские специалисты приедут в Грузию для того, чтобы помочь грузинским коллегам проверить наличие свинца в источниках воды, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).Согласно исследованиям специалистов, особенно высокий показатель свинца зафиксирован в четырех регионах страны – Аджарии, Гурия, Самегрело и Имерети.Работы будут осуществлять специалисты Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, к которым присоединяться израильские коллеги, которые помогут лаборатории центра в обновлении технических средств и подготовке команд.В 2020 году Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии от Детского фонда ООН получил специальное лабораторное устройство, которое используется для определения токсичных металлов в крови, воде, продуктах и так далее. Устройство было приобретено с целью изучения источников свинца в Грузии.В 2019 году в Грузии исследовали более 1,5 тысячи образцов крови детей в возрасте 2-7 лет. Исследование показало, что у 41% детей в Грузии содержание свинца приблизительно десять раз превышает содержание, установленное в развитых странах.Свинец опасен для мозга, особенно среди младенцев и детей до пяти лет. Высокое содержание свинца в организме вызывает разные неврологические и физические нарушения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/16/249045356_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_8d302691102c95f4bcb059fd4569a23a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, вода, экология в грузии, юнисеф
Сколько источников воды загрязнены свинцом – в Грузии стартует проверка
07:01 21.02.2022 (обновлено: 07:56 21.02.2022) Подписаться на
Израильские специалисты будут брать образцы почвы и воды, и отправлять их в лабораторию на родину
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Израильские специалисты приедут в Грузию для того, чтобы помочь грузинским коллегам проверить наличие свинца в источниках воды, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Согласно исследованиям специалистов, особенно высокий показатель свинца зафиксирован в четырех регионах страны – Аджарии, Гурия, Самегрело и Имерети.
"Израильские специалисты будут брать образцы почвы и воды и отправлять их в лабораторию на родину. Дальнейшие действия эксперты будут планировать с учетом полученных результатов", – говорится в сообщении ЮНИСЕФ.
Работы будут осуществлять специалисты Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, к которым присоединяться израильские коллеги, которые помогут лаборатории центра в обновлении технических средств и подготовке команд.
В 2020 году Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии от Детского фонда ООН получил специальное лабораторное устройство, которое используется для определения токсичных металлов в крови, воде, продуктах и так далее. Устройство было приобретено с целью изучения источников свинца в Грузии.
В 2019 году в Грузии исследовали более 1,5 тысячи образцов крови детей в возрасте 2-7 лет. Исследование показало, что у 41% детей в Грузии содержание свинца приблизительно десять раз превышает содержание, установленное в развитых странах.
Свинец опасен для мозга, особенно среди младенцев и детей до пяти лет. Высокое содержание свинца в организме вызывает разные неврологические и физические нарушения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.