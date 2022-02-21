https://sputnik-georgia.ru/20220221/sud-nad-saakashvili-i-traditsionnaya-aktsiya-ego-storonnikov---video-264649405.html

Суд над Саакашвили и традиционная акция его сторонников - видео

Суд над Саакашвили и традиционная акция его сторонников - видео

В Тбилисском городском суде в понедельник состоялось новое заседание по одному из дел против Михаила Саакашвили. Традиционно судебное разбирательство прошло на... 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T20:33+0400

2022-02-21T20:33+0400

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возвращение и арест саакашвили

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В Тбилисском городском суде в понедельник состоялось новое заседание по одному из дел против Михаила Саакашвили. Традиционно судебное разбирательство прошло на фоне протестов экс-президента. Суд сегодня продолжил рассмотрение дела о разгоне мирного митинга в октябре 2007 года в центре Тбилиси. В этот раз на процессе присутствовал и сам экс-президент.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE! Следствие утверждает, что именно Михаил Саакашвили отдал приказ о жестоком разгоне митингующих 7 ноября 2007 года, вторжении в телекомпанию "Имеди" и завладении имуществом Бадри Патаркацишвили. По этому делу Саакашвили грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

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