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Суд над Саакашвили и традиционная акция его сторонников - видео
Суд над Саакашвили и традиционная акция его сторонников - видео
В Тбилисском городском суде в понедельник состоялось новое заседание по одному из дел против Михаила Саакашвили. Традиционно судебное разбирательство прошло на... 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T20:33+0400
2022-02-21T20:33+0400
2022-02-21T20:33+0400
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мультимедиа
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
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В Тбилисском городском суде в понедельник состоялось новое заседание по одному из дел против Михаила Саакашвили. Традиционно судебное разбирательство прошло на фоне протестов экс-президента. Суд сегодня продолжил рассмотрение дела о разгоне мирного митинга в октябре 2007 года в центре Тбилиси. В этот раз на процессе присутствовал и сам экс-президент.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE! Следствие утверждает, что именно Михаил Саакашвили отдал приказ о жестоком разгоне митингующих 7 ноября 2007 года, вторжении в телекомпанию "Имеди" и завладении имуществом Бадри Патаркацишвили. По этому делу Саакашвили грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео
Суд над Саакашвили и традиционная акция его сторонников - видео
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В Тбилисском городском суде в понедельник состоялось новое заседание по одному из дел против Михаила Саакашвили. Традиционно судебное разбирательство прошло на фоне протестов экс-президента.
Суд сегодня продолжил рассмотрение дела о разгоне мирного митинга в октябре 2007 года в центре Тбилиси. В этот раз на процессе присутствовал и сам экс-президент.
Следствие утверждает, что именно Михаил Саакашвили отдал приказ о жестоком разгоне митингующих 7 ноября 2007 года, вторжении в телекомпанию "Имеди" и завладении имуществом Бадри Патаркацишвили. По этому делу Саакашвили грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.