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Вакцина защищает – последние данные Центра по контролю заболеваний Грузии
Вакцина защищает – последние данные Центра по контролю заболеваний Грузии
Эпидемиологи настаивают, что вакцинация является главным оружием в борьбе с пандемией 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T13:44+0400
2022-02-21T13:44+0400
2022-02-21T13:44+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Вакцина эффективна и при коронавирусе защищает от смерти на 94,28%, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.В 94,14% случаев вакцина защищает от критического состояния, в 90,56% – от госпитализации, 86,99% – от инфицирования. Таковы данные Центра по контролю заболеваний Грузии, основанные на анализе периода с 15 марта по 31 декабря 2021 года.Что касается бустер-дозы, то она значительно увеличивает защиту от нового штамма коронавируса "омикрон".Эпидемиологи призывают граждан к вакцинации и уверяют, что она является главным оружием в борьбе с пандемией.По последним данным, в Грузии сделано 2 797 346 прививок. Полностью вакцинированы 1 240 595 человек (43,2% населения), из них бустер-дозу сделали 207 533.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, общество
Вакцина защищает – последние данные Центра по контролю заболеваний Грузии
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Эпидемиологи настаивают, что вакцинация является главным оружием в борьбе с пандемией
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Вакцина эффективна и при коронавирусе защищает от смерти на 94,28%, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.
В 94,14% случаев вакцина защищает от критического состояния, в 90,56% – от госпитализации, 86,99% – от инфицирования. Таковы данные Центра по контролю заболеваний Грузии, основанные на анализе периода с 15 марта по 31 декабря 2021 года.
"Вакцинация – самое эффективное средство защитить собственное здоровье, поскольку она в 10,5 раз снижает риск госпитализации, в 17 раз – риск реанимации или интенсивного ухода и в 28 раз – риск смертности", – говорится в сообщении на сайте центра в Facebook.
Что касается бустер-дозы, то она значительно увеличивает защиту от нового штамма коронавируса "омикрон".
Эпидемиологи призывают граждан к вакцинации и уверяют, что она является главным оружием в борьбе с пандемией.
По последним данным, в Грузии сделано 2 797 346 прививок. Полностью вакцинированы 1 240 595 человек (43,2% населения), из них бустер-дозу сделали 207 533.
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