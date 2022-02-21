https://sputnik-georgia.ru/20220221/vaktsina-zaschischaet--poslednie-dannye-tsentra-po-kontrolyu-zabolevaniy-gruzii-264631257.html

Вакцина защищает – последние данные Центра по контролю заболеваний Грузии

Вакцина защищает – последние данные Центра по контролю заболеваний Грузии

Эпидемиологи настаивают, что вакцинация является главным оружием в борьбе с пандемией 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T13:44+0400

2022-02-21T13:44+0400

2022-02-21T13:44+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Вакцина эффективна и при коронавирусе защищает от смерти на 94,28%, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.В 94,14% случаев вакцина защищает от критического состояния, в 90,56% – от госпитализации, 86,99% – от инфицирования. Таковы данные Центра по контролю заболеваний Грузии, основанные на анализе периода с 15 марта по 31 декабря 2021 года.Что касается бустер-дозы, то она значительно увеличивает защиту от нового штамма коронавируса "омикрон".Эпидемиологи призывают граждан к вакцинации и уверяют, что она является главным оружием в борьбе с пандемией.По последним данным, в Грузии сделано 2 797 346 прививок. Полностью вакцинированы 1 240 595 человек (43,2% населения), из них бустер-дозу сделали 207 533.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, общество