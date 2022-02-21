https://sputnik-georgia.ru/20220221/vesna-priblizhaetsya--v-gruzii-potepleet-do-22-gradusov-264632546.html

Весна приближается – в Грузии потеплеет до 22 градусов

Весна приближается – в Грузии потеплеет до 22 градусов

Жителей и гостей Грузии порадуют теплые и солнечные дни 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T14:44+0400

2022-02-21T14:44+0400

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национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют теплу погоду без осадков на территории Грузии в ближайшие дни.По данным Национального агентства окружающей среды, 22-24 февраля в Западной Грузии в низине ожидается плюс 17-22 градуса. А в восточной части страны будет 13-18 градусов выше нуля.Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.Что касается Тбилиси, то в столице Грузии также будет тепло и без осадков. Температура воздуха зафиксируется на отметке плюс 16-18 градусов. Сила ветра составит 6-11 метров в секунду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды