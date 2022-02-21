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Весна приближается – в Грузии потеплеет до 22 градусов
Весна приближается – в Грузии потеплеет до 22 градусов
Жителей и гостей Грузии порадуют теплые и солнечные дни 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T14:44+0400
2022-02-21T14:44+0400
2022-02-21T15:06+0400
грузия
новости
погода
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют теплу погоду без осадков на территории Грузии в ближайшие дни.По данным Национального агентства окружающей среды, 22-24 февраля в Западной Грузии в низине ожидается плюс 17-22 градуса. А в восточной части страны будет 13-18 градусов выше нуля.Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.Что касается Тбилиси, то в столице Грузии также будет тепло и без осадков. Температура воздуха зафиксируется на отметке плюс 16-18 градусов. Сила ветра составит 6-11 метров в секунду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды
Весна приближается – в Грузии потеплеет до 22 градусов
14:44 21.02.2022 (обновлено: 15:06 21.02.2022) Подписаться на
Жителей и гостей Грузии порадуют теплые и солнечные дни
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют теплу погоду без осадков на территории Грузии в ближайшие дни.
По данным
Национального агентства окружающей среды, 22-24 февраля в Западной Грузии в низине ожидается плюс 17-22 градуса. А в восточной части страны будет 13-18 градусов выше нуля.
Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.
Что касается Тбилиси, то в столице Грузии также будет тепло и без осадков. Температура воздуха зафиксируется на отметке плюс 16-18 градусов. Сила ветра составит 6-11 метров в секунду.
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