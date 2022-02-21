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Вот это шевелюра! Дэниэл Рэдклифф преобразился ради роли и стал неузнаваемым
Вот это шевелюра! Дэниэл Рэдклифф преобразился ради роли и стал неузнаваемым
Уличные фотографы запечатлели звезду “Гарри Поттера” на съемках нового фильма - поклонники в шоке 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T16:34+0400
2022-02-21T16:34+0400
2022-02-21T16:41+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Звезда “Гарри Поттера” Дэниэл Рэдклифф резко преобразился ради новой роли: поклонники не узнали актера. Рэдклифф прославился после роли во франшизе “Гарри Поттера” и ассоциируется с мальчиком-волшебником. Сейчас 33-летний актер участвует в новом проекте, ради которого ему пришлось кардинально сменить имидж. На днях уличные фотографы запечатлели Дэниэла во время съемок фильма-биографии о музыканте Эле Янковиче. Трансформация внешности актера получилась крайне впечатляющей, и поклонники едва ли узнали звезду. Дэниэл примерил кучерявые волосы и усы и стал очень похож на своего героя. Также актер надел рубашку в стиле милитари, черные брюки и слипоны. “Ого, вот это шевелюра”; “Это Дэн? Не верю”; “Я его не узнала”; “Обалдеть, где наш Гарри Поттер?”; “Вот это кардинальная смена имиджа”, - прокомментировали фанаты в социальных сетях. О том, что Дэниэл сыграет роль Эла, стало известно в начале января. И тогда сам Янкович пришел в восторг и заявил, что именно эта роль сделает Рэдклиффа настоящей звездой для будущего поколения. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес
Вот это шевелюра! Дэниэл Рэдклифф преобразился ради роли и стал неузнаваемым
16:34 21.02.2022 (обновлено: 16:41 21.02.2022) Подписаться на
Уличные фотографы запечатлели звезду “Гарри Поттера” на съемках нового фильма - поклонники в шоке
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Звезда “Гарри Поттера” Дэниэл Рэдклифф резко преобразился ради новой роли: поклонники не узнали актера.
Рэдклифф прославился после роли во франшизе “Гарри Поттера” и ассоциируется с мальчиком-волшебником. Сейчас 33-летний актер участвует в новом проекте, ради которого ему пришлось кардинально сменить имидж.
На днях уличные фотографы запечатлели Дэниэла во время съемок фильма-биографии о музыканте Эле Янковиче. Трансформация внешности актера получилась крайне впечатляющей, и поклонники едва ли узнали звезду.
Дэниэл примерил кучерявые волосы и усы и стал очень похож на своего героя. Также актер надел рубашку в стиле милитари, черные брюки и слипоны.
“Ого, вот это шевелюра”; “Это Дэн? Не верю”; “Я его не узнала”; “Обалдеть, где наш Гарри Поттер?”; “Вот это кардинальная смена имиджа”, - прокомментировали фанаты в социальных сетях.
О том, что Дэниэл сыграет роль Эла, стало известно в начале января. И тогда сам Янкович пришел в восторг и заявил, что именно эта роль сделает Рэдклиффа настоящей звездой для будущего поколения.
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