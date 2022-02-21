https://sputnik-georgia.ru/20220221/vrachi-nazvali-samye-opasnye-oslozhneniya-posle-koronavirusa-264535620.html

Врачи назвали самые опасные осложнения после коронавируса

Врачи назвали самые опасные осложнения после коронавируса

Постковидный синдром у переболевших наблюдается достаточно часто. Да и длиться он может в течение года после перенесенной болезни, а то и дольше

2022-02-21T06:32+0400

2022-02-21T06:32+0400

2022-02-21T06:32+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Самым опасным осложнением после коронавируса оказались аутоиммунные патологии, как говорят специалисты.По мнению врачей, постковидный синдром у переболевших наблюдается достаточно часто. Как у тех, кто перенес тяжелую, так и легкую форму – по данным различных источников от 30 до 80 %.Отмечается, что болезнь – это еще аутоиммунный процесс и иммунотромбоз, поэтому многие осложнения возникают именно в этой сфере. Среди них наблюдаются и более серьезные – миокардиты, миалгии, сосудистые нарушения, ревматоидный артрит (поражение суставов), бронхиальная астма, сохраняющиеся длительное время одышка и кашель, увеличение лимфоузлов и другое.Среди частых "симптомов" пост-ковида также оказалось и поражение периферической нервной системы, куда входят дискоординация движений, дефицит внимания, усталость, нарушение памяти, бессонница.Осложнения, по словам специалистов, могут наблюдаться в течение года после перенесенной болезни, а то и дольше.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

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здоровье, общество, новости, справки , советы врачей