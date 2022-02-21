https://sputnik-georgia.ru/20220221/vystuplenie-vladimira-putina-na-srochnom-zasedanii-sovbeza-rossii---video-264650365.html

Выступление Владимира Путина на срочном заседании Совбеза России - видео

Выступление Владимира Путина на срочном заседании Совбеза России - видео

Президент РФ Владимир Путин созвал срочное заседание Совета безопасности России. Главной темой встречи стало обострение ситуации в Донбассе. Подробнее, что... 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T20:49+0400

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Решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР будет принято сегодня, заявил Владимир Путин на заседании Совет безопасности РФ, члены которого поддержали обращение самопровозглашенных республик."Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание", — сказал президент России в конце заседания Совета Безопасности. Помимо Путина, в нем также принимали участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие члены Совета.

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