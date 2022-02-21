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Выступление Владимира Путина на срочном заседании Совбеза России - видео
Выступление Владимира Путина на срочном заседании Совбеза России - видео
Президент РФ Владимир Путин созвал срочное заседание Совета безопасности России. Главной темой встречи стало обострение ситуации в Донбассе. Подробнее, что... 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T20:49+0400
2022-02-21T20:49+0400
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видео
мультимедиа
россия
владимир путин
совбез рф
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Решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР будет принято сегодня, заявил Владимир Путин на заседании Совет безопасности РФ, члены которого поддержали обращение самопровозглашенных республик."Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание", — сказал президент России в конце заседания Совета Безопасности. Помимо Путина, в нем также принимали участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие члены Совета.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, совбез рф, видео
Выступление Владимира Путина на срочном заседании Совбеза России - видео
20:49 21.02.2022 (обновлено: 20:54 21.02.2022) Подписаться на
Президент РФ Владимир Путин созвал срочное заседание Совета безопасности России. Главной темой встречи стало обострение ситуации в Донбассе. Подробнее, что заявил Путин - смотрите в видео
Решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР будет принято сегодня, заявил Владимир Путин на заседании Совет безопасности РФ, члены которого поддержали обращение самопровозглашенных республик.
"Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание", — сказал президент России в конце заседания Совета Безопасности. Помимо Путина, в нем также принимали участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие члены Совета.