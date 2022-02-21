https://sputnik-georgia.ru/20220221/yushkov-kak-ukraina-mozhet-razmestit-u-sebya-yadernoe-oruzhie-ssha-264648413.html

Юшков: как Украинa может разместить у себя ядерное оружие США

Юшков: как Украинa может разместить у себя ядерное оружие США

Политолог Игорь Юшков оценил способности Украины по созданию ядерного оружия. Смотрите, что он заявил в эфире Sputnik на русском 21.02.2022, Sputnik Грузия

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Ранее Владимир Зеленский заявил о возможном выходе Киева из Будапештского меморандума, который закреплял присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.По словам Юшкова, такими заявлениями украинский президент просто пытается вымогать деньги у Европы. Однако он должен понимать, что его шантаж ни к чему не приведет, ведь Украине никто не позволит заполучить ядерное оружие.

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