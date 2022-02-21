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Юшков: как Украинa может разместить у себя ядерное оружие США
Юшков: как Украинa может разместить у себя ядерное оружие США
Политолог Игорь Юшков оценил способности Украины по созданию ядерного оружия. Смотрите, что он заявил в эфире Sputnik на русском 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T20:04+0400
2022-02-21T20:04+0400
2022-02-21T20:12+0400
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Ранее Владимир Зеленский заявил о возможном выходе Киева из Будапештского меморандума, который закреплял присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.По словам Юшкова, такими заявлениями украинский президент просто пытается вымогать деньги у Европы. Однако он должен понимать, что его шантаж ни к чему не приведет, ведь Украине никто не позволит заполучить ядерное оружие.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, украина, сша, атомная бомба, видео
Юшков: как Украинa может разместить у себя ядерное оружие США
20:04 21.02.2022 (обновлено: 20:12 21.02.2022) Подписаться на
Политолог Игорь Юшков оценил способности Украины по созданию ядерного оружия. Смотрите, что он заявил в эфире Sputnik на русском
Ранее Владимир Зеленский заявил о возможном выходе Киева из Будапештского меморандума, который закреплял присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
По словам Юшкова, такими заявлениями украинский президент просто пытается вымогать деньги у Европы. Однако он должен понимать, что его шантаж ни к чему не приведет, ведь Украине никто не позволит заполучить ядерное оружие.