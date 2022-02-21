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Землетрясение произошло на Черноморском побережье Грузии
Землетрясение произошло на Черноморском побережье Грузии
Толчки были зафиксированы в 22:22 по местному времени, а эпицентр находился на глубине 21 километр 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T22:49+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло вблизи города Кобулети на черноморском побережье Аджарии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 22:22 по местному времени, сообщил центр сейсмического мониторинга. Эпицентр находился на глубине 21 километр.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Землетрясение произошло на Черноморском побережье Грузии
22:49 21.02.2022 (обновлено: 22:55 21.02.2022) Подписаться на
Толчки были зафиксированы в 22:22 по местному времени, а эпицентр находился на глубине 21 километр
ТБИЛИСИ, 21 фев - Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло вблизи города Кобулети на черноморском побережье Аджарии, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 22:22 по местному времени, сообщил центр сейсмического мониторинга. Эпицентр находился на глубине 21 километр.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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