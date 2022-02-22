https://sputnik-georgia.ru/20220222/alesya-kafelnikova-vernulas-na-podium-v-odezhde-gruzinskogo-dizaynera-264667264.html

Алеся Кафельникова вернулась на подиум в одежде грузинского дизайнера

Алеся Кафельникова вернулась на подиум в одежде грузинского дизайнера

Наследница известного теннисиста вернулась к модельной карьере после рождения дочки Киары

2022-02-22T12:52+0400

2022-02-22T12:52+0400

2022-02-22T12:52+0400

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дэвид кома

шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Российская модель Алеся Кафельникова вернулась на подиум после родов – звезда приняла участие в шоу грузинского дизайнера Давида Кома. 23-летняя Кафельникова впервые стала мамой в 2021 году. Звезда родила дочку от создателя рекламного агентства Георгия Петришина. Кафельникова ушла в декрет и осела в теплых странах, но недавно решила вернуться на подиум и сделала это поистине феерично и ярко. Модель приняла участие в модном показе бренда David Koma, созданного дизайнером из Тбилиси. Шоу состоялось в рамках Недели моды в Лондоне, и приковало внимание общественности. Кафельникова гордо прошествовала по подиуму и продемонстрировала лучшие наряды из новой линейки Комы – платье-футболку с надписью London на груди, перчатки и сапоги-чулки. Также она вышла в коротком платье с привлекательным вырезом на бедре. "Спасибо большое, Давид Кома, за приглашение стать частью вашего шоу", – написала Алеся в Инстаграм и набрала огромное количество лайков и комментариев восхищенных подписчиков. Многие порадовались тому, что Кафельникова вернулась в мир моды и сумела сохранить свою точеную фигуру даже после родов. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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модель, дэвид кома, шоу-бизнес