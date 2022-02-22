Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220222/chem-torguet-gruziya--novaya-statistika-264658948.html
Чем торгует Грузия – новая статистика
Чем торгует Грузия – новая статистика
В январе 2022 года больше всего вырос экспорт медикаментов – на 274,8%, и азотных удобрений – на 195% 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T09:01+0400
2022-02-22T09:01+0400
грузия
новости
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/17/263813017_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_f7a0d95eea6616783058ead6742035cd.jpg
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2022 года вырос на 41,2% по сравнению с январем прошлого года и составил 1 110,5 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Отрицательный торговый баланс Грузии за первый месяц 2022 года составил 447,8 миллиона долларов, что на 32,8% больше аналогичного показателя за январь 2021 года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе 2022 года больше всего вырос экспорт медикаментов – на 274,8%, азотных удобрений – на 195%, золота – на 153,1%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.В начале 2022 года больше всех вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 396%, металлоконструкций из черных металлов и их частей – на 195,3%, плоского проката из углеродистой стали шириной 600 мм и более – на 139,5%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/17/263813017_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_1fed86bda9e1830446019fde15a7dc30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Чем торгует Грузия – новая статистика

09:01 22.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliБатумский грузовой морской порт на Черном море
Батумский грузовой морской порт на Черном море - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться наGoogle news
В январе 2022 года больше всего вырос экспорт медикаментов – на 274,8%, и азотных удобрений – на 195%
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2022 года вырос на 41,2% по сравнению с январем прошлого года и составил 1 110,5 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2022 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2022
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2022 года
© Sputnik
Отрицательный торговый баланс Грузии за первый месяц 2022 года составил 447,8 миллиона долларов, что на 32,8% больше аналогичного показателя за январь 2021 года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2022 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2022 года, экспорт - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2022
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2022 года, экспорт
© Sputnik
В январе 2022 года больше всего вырос экспорт медикаментов – на 274,8%, азотных удобрений – на 195%, золота – на 153,1%.
Экспорт произведенной в Грузии продукции (т. е. без учета реэкспорта) вырос на 39,1% и составил 231,5 миллиона долларов.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2022 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2022 года, импорт - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2022
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2022 года, импорт
© Sputnik
В начале 2022 года больше всех вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 396%, металлоконструкций из черных металлов и их частей – на 195,3%, плоского проката из углеродистой стали шириной 600 мм и более – на 139,5%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала