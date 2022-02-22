Чем торгует Грузия – новая статистика
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliБатумский грузовой морской порт на Черном море
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В январе 2022 года больше всего вырос экспорт медикаментов – на 274,8%, и азотных удобрений – на 195%
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2022 года вырос на 41,2% по сравнению с январем прошлого года и составил 1 110,5 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2022 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2022 года
© Sputnik
Отрицательный торговый баланс Грузии за первый месяц 2022 года составил 447,8 миллиона долларов, что на 32,8% больше аналогичного показателя за январь 2021 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2022 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2022 года, экспорт
© Sputnik
В январе 2022 года больше всего вырос экспорт медикаментов – на 274,8%, азотных удобрений – на 195%, золота – на 153,1%.
Экспорт произведенной в Грузии продукции (т. е. без учета реэкспорта) вырос на 39,1% и составил 231,5 миллиона долларов.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2022 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2022 года, импорт
© Sputnik
В начале 2022 года больше всех вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 396%, металлоконструкций из черных металлов и их частей – на 195,3%, плоского проката из углеродистой стали шириной 600 мм и более – на 139,5%.
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