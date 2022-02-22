https://sputnik-georgia.ru/20220222/chem-torguet-gruziya--novaya-statistika-264658948.html

Чем торгует Грузия – новая статистика

Чем торгует Грузия – новая статистика

В январе 2022 года больше всего вырос экспорт медикаментов – на 274,8%, и азотных удобрений – на 195% 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T09:01+0400

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2022-02-22T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2022 года вырос на 41,2% по сравнению с январем прошлого года и составил 1 110,5 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Отрицательный торговый баланс Грузии за первый месяц 2022 года составил 447,8 миллиона долларов, что на 32,8% больше аналогичного показателя за январь 2021 года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе 2022 года больше всего вырос экспорт медикаментов – на 274,8%, азотных удобрений – на 195%, золота – на 153,1%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.В начале 2022 года больше всех вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 396%, металлоконструкций из черных металлов и их частей – на 195,3%, плоского проката из углеродистой стали шириной 600 мм и более – на 139,5%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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