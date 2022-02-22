https://sputnik-georgia.ru/20220222/cherez-kakoe-vremya-na-solntse-nachinaetsya-vyrabotka-vitamina-d-264559255.html
Через какое время на солнце начинается выработка витамина D?
Через какое время на солнце начинается выработка витамина D?
Врачи предупреждают, что злоупотреблять солнечными лучами нельзя - помимо пользы они могут нанести организму и вред
2022-02-22T06:06+0400
2022-02-22T06:06+0400
2022-02-22T06:06+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Витамин D в организме не накапливается и довольно быстро расходуется, поэтому его нужно постоянно принимать в виде солнечных ванн, продуктов питания или же лекарственных добавок.Лучше всего, конечно, принимать витамин D естественным путем. Зимой выработать нужную дозу на солнце просто нереально, поэтому его дефицит восполняют пищевыми добавками, содержащими витамин D.Летом вполне достаточно находиться на солнце 15-20 минут в день, без использования солнцезащитных кремов, мешающих выработке витамина D. А самым лучшим периодом для активной выработки витамина D в течение дня специалисты считают период, когда наша тень короче нас.Выработка витамина D на смуглой или загорелой коже происходит под солнцем медленнее – примерно через 30-40 минут. При заболеваниях почек, печени и ожирении витамин D также не может быть выработан в нужном количестве. В таких случаях врачи добавляют пищевые добавки, содержащие витамин D.Врачи предупреждают, что злоупотреблять солнечными лучами нельзя. Помимо пользы они могут нанести организму и вред, поэтому специалисты не рекомендуют после 12 часов дня находиться под открытым солнцем.Дефицит витамина D может вызвать серьезный сбой в организме и привести к развитию многих заболеваний, в том числе к рахиту у детей, а у взрослых к размягчению костей и другим патологическим изменениям.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки , новости, общество, здоровье, советы врачей
Через какое время на солнце начинается выработка витамина D?
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Врачи предупреждают: злоупотреблять солнечными лучами нельзя – помимо пользы они могут нанести организму и вред
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Витамин D в организме не накапливается и довольно быстро расходуется, поэтому его нужно постоянно принимать в виде солнечных ванн, продуктов питания или же лекарственных добавок.
Лучше всего, конечно, принимать витамин D естественным путем. Зимой выработать нужную дозу на солнце просто нереально, поэтому его дефицит восполняют пищевыми добавками, содержащими витамин D.
Летом вполне достаточно находиться на солнце 15-20 минут в день, без использования солнцезащитных кремов, мешающих выработке витамина D. А самым лучшим периодом для активной выработки витамина D в течение дня специалисты считают период, когда наша тень короче нас.
Выработка витамина D на смуглой или загорелой коже происходит под солнцем медленнее – примерно через 30-40 минут. При заболеваниях почек, печени и ожирении витамин D также не может быть выработан в нужном количестве. В таких случаях врачи добавляют пищевые добавки, содержащие витамин D.
Врачи предупреждают, что злоупотреблять солнечными лучами нельзя. Помимо пользы они могут нанести организму и вред, поэтому специалисты не рекомендуют после 12 часов дня находиться под открытым солнцем.
Дефицит витамина D может вызвать серьезный сбой в организме и привести к развитию многих заболеваний, в том числе к рахиту у детей, а у взрослых к размягчению костей и другим патологическим изменениям.
Материал подготовлен на основе открытых источников