https://sputnik-georgia.ru/20220222/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-22-fevralya-264665480.html
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 22 февраля
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 22 февраля
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в столице 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T11:36+0400
2022-02-22T11:36+0400
2022-02-22T11:36+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Грузинские медики из 12 101 нового случая коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 5 269 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 47 486 тестов на коронавирус, 33 164 – на антиген, 14 322 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 565 769 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 14 764 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 422 540 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 45 пациентов, а с начала пандемии – 15 933.На данный момент в Грузии 127 270 активных случаев, из них 5 358 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 230 пациентов тяжелое, из них 289 подключены к аппарату искусственного дыхания, 860 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 121 052 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 7 человек.Показатель положительности по данным на 21 февраля составляет 25,48%, за две недели – 30,65%, за семь дней – 28,55%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 22 февраля
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Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в столице
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik.
Грузинские медики из 12 101 нового случая коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 5 269 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 801
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 136/
В стране за последние сутки сделано 47 486 тестов на коронавирус, 33 164 – на антиген, 14 322 – ПЦР-теста.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 565 769 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 14 764 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 422 540 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 45 пациентов, а с начала пандемии – 15 933.
На данный момент в Грузии 127 270 активных случаев, из них 5 358 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 230 пациентов тяжелое, из них 289 подключены к аппарату искусственного дыхания, 860 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 121 052 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 7 человек.
Показатель положительности по данным на 21 февраля составляет 25,48%, за две недели – 30,65%, за семь дней – 28,55%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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