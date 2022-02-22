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https://sputnik-georgia.ru/20220222/devushka-reshila-vygulyat-igrushku-vmesto-dobermana--reaktsiya-pitomtsa-na-video-264654655.html
Девушка решила "выгулять" игрушку вместо добермана – реакция питомца на видео
Девушка решила "выгулять" игрушку вместо добермана – реакция питомца на видео
Сначала пес смотрел на происходящее в недоумении, а потом явно сильно разозлился. Ну разве так можно? 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T07:20+0400
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собака
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На кадрах видно, как женщина стоит вместе со своим доберманом по кличке Вега в коридоре и якобы готовится к прогулке. Она берет в руки ошейник и надевает ее на плюшевую курицу. Пес же, не совсем понимая, что происходит, тоже радостно готовится к выходу на улицу. Но не тут-то было, ведь хозяйка выходит с курицей, а питомца оставляет дома. Тот грустно смотрит на дверь и явно готовит план мести, который осуществляет по возвращении курицы – Вега просто берет ее в зубы и показывает, кто в этом доме самый любимый питомец.Смотрите на видео также:
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Девушка решила "выгулять" игрушку вместо добермана – реакция питомца на видео

07:20 22.02.2022
© TikTok / dobermanvegaХозяйка решила "выгулять" игрушку вместо добермана – видео реакции питомца
Хозяйка решила выгулять игрушку вместо добермана – видео реакции питомца - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2022
© TikTok / dobermanvega
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Сначала пес смотрел на происходящее в недоумении, а потом явно сильно разозлился. Ну разве так можно?
На кадрах видно, как женщина стоит вместе со своим доберманом по кличке Вега в коридоре и якобы готовится к прогулке. Она берет в руки ошейник и надевает ее на плюшевую курицу. Пес же, не совсем понимая, что происходит, тоже радостно готовится к выходу на улицу. Но не тут-то было, ведь хозяйка выходит с курицей, а питомца оставляет дома. Тот грустно смотрит на дверь и явно готовит план мести, который осуществляет по возвращении курицы – Вега просто берет ее в зубы и показывает, кто в этом доме самый любимый питомец.
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