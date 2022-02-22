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Для граждан Грузии смягчаются правила въезда на родину
Для граждан Грузии смягчаются правила въезда на родину
Сокращаются сроки самоизоляции для граждан Грузии, въезжающих на родину без ПЦР-теста 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T12:44+0400
2022-02-22T12:44+0400
2022-02-22T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Власти Грузии с 1 марта смягчают правила въезда в страну своих граждан, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе на брифинге.На сегодняшний день граждане Грузии, которые возвращаются на родину без сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста, обязаны пройти 8-дневную самоизоляцию. В случае наличия теста, необходимо сдать повторный ПЦР-тест на коронавирус на третий день после въезда.Грузия, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, открыта для посещения - упрощенные правила въезда, с учетом ковид-регуляций, действуют для иностранцев, прибывающих из разных стран, в том числе из соседних Армении, Азербайджана и РоссииПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19
Для граждан Грузии смягчаются правила въезда на родину
12:44 22.02.2022 (обновлено: 13:04 22.02.2022) Подписаться на
Сокращаются сроки самоизоляции для граждан Грузии, въезжающих на родину без ПЦР-теста
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Власти Грузии с 1 марта смягчают правила въезда в страну своих граждан, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе на брифинге.
На сегодняшний день граждане Грузии, которые возвращаются на родину без сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста, обязаны пройти 8-дневную самоизоляцию. В случае наличия теста, необходимо сдать повторный ПЦР-тест на коронавирус на третий день после въезда.
"В соответствие с принятым решением, самоизоляция сокращается до пяти дней. А когда гражданин Грузии въезжает в страну с ПЦР-тестом, с него снимается обязательство сдавать тест на третий день",- сказал Гибрадзе.
Грузия, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, открыта для посещения - упрощенные правила въезда, с учетом ковид-регуляций, действуют для иностранцев, прибывающих из разных стран, в том числе из соседних Армении, Азербайджана и России
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