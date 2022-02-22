https://sputnik-georgia.ru/20220222/dlya-grazhdan-gruzii-smyagchayutsya-pravila-vezda-na-rodinu-264668827.html

Для граждан Грузии смягчаются правила въезда на родину

Для граждан Грузии смягчаются правила въезда на родину

Сокращаются сроки самоизоляции для граждан Грузии, въезжающих на родину без ПЦР-теста 22.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Власти Грузии с 1 марта смягчают правила въезда в страну своих граждан, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе на брифинге.На сегодняшний день граждане Грузии, которые возвращаются на родину без сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста, обязаны пройти 8-дневную самоизоляцию. В случае наличия теста, необходимо сдать повторный ПЦР-тест на коронавирус на третий день после въезда.Грузия, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, открыта для посещения - упрощенные правила въезда, с учетом ковид-регуляций, действуют для иностранцев, прибывающих из разных стран, в том числе из соседних Армении, Азербайджана и РоссииПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19