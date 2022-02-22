https://sputnik-georgia.ru/20220222/dtp-na-yuzhnom-kavkaze---statistika-za-2021-god-264688834.html

ДТП на Южном Кавказе - статистика за 2021 год

ДТП на Южном Кавказе - статистика за 2021 год

В 2021 году в странах Южного Кавказа произошло больше аварий, чем в 2020 году 22.02.2022, Sputnik Грузия

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В Грузии количество ДТП в 2020 году составило - 4 999, а в прошлом году - 5 863, сообщается в материалах на сайте МВД Грузии. Между тем, количество погибших в 2020 году - 450 человек, а в 2021 - 449. Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона.В Азербайджане по сравнению с 2020 годом количество автомобильных аварий увеличилось на 62 случая, число погибших выросло на 10 человек, об этом сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции при министерстве внутренних дел АР.В Армении, по данным Центра кризисного управления МЧС, также увеличилось количество ДТП: в 2021 году их количество составило 4604 (+588). Количество погибших составило 368 (+20).В инфографике Sputnik Грузия собраны данные о количестве автомобильных аварий и погибших в ДТП в странах Южного Кавказа в 2021 году.

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грузия, армения, азербайджан, общество, дтп, инфографика, инфографика