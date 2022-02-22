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Эмир Кустурица согласился работать в Москве
Эмир Кустурица согласился работать в Москве
Сербский режиссер возглавит Центральный академический театр российской армии 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T08:33+0400
2022-02-22T08:33+0400
2022-02-22T08:33+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица согласился работать в Москве – он принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу возглавить Центральный академический театр российской армии.Как сообщила журналистам пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская, в понедельник Шойгу встретился с Кустурицей."Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии", – сказала Марковская.По ее словам, Кустурица принял предложение.Режиссер, по ее словам, выразил надежду, что "это будет успешная работа", и подчеркнул, что "в мире, где ценности очень быстро меняются", он постарается сохранить классические ценности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, россия, новости, эмир кустурица
Эмир Кустурица согласился работать в Москве
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Сербский режиссер возглавит Центральный академический театр российской армии
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица согласился работать в Москве – он принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу возглавить Центральный академический театр российской армии.
Как сообщила
журналистам пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская, в понедельник Шойгу встретился с Кустурицей.
"Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии", – сказала Марковская.
По ее словам, Кустурица принял предложение.
"Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра – большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту – перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других", – привела Марковская слова Кустурицы.
Режиссер, по ее словам, выразил надежду, что "это будет успешная работа", и подчеркнул, что "в мире, где ценности очень быстро меняются", он постарается сохранить классические ценности.
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