https://sputnik-georgia.ru/20220222/emir-kusturitsa-soglasilsya-rabotat-v-moskve-264659824.html

Эмир Кустурица согласился работать в Москве

Эмир Кустурица согласился работать в Москве

Сербский режиссер возглавит Центральный академический театр российской армии 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T08:33+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица согласился работать в Москве – он принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу возглавить Центральный академический театр российской армии.Как сообщила журналистам пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская, в понедельник Шойгу встретился с Кустурицей."Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии", – сказала Марковская.По ее словам, Кустурица принял предложение.Режиссер, по ее словам, выразил надежду, что "это будет успешная работа", и подчеркнул, что "в мире, где ценности очень быстро меняются", он постарается сохранить классические ценности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, эмир кустурица