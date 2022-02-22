https://sputnik-georgia.ru/20220222/grazhdanin-azerbaydzhana-pytalsya-vvezti-v-gruziyu-nezayavlennye-medikamenty-264676785.html
Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию незаявленные медикаменты
Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию незаявленные медикаменты
Таможенная стоимость изъятых медикаментов составила более 110 тысяч лари 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T15:24+0400
2022-02-22T15:24+0400
2022-02-22T15:24+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. На ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) предотвращена контрабанда медикаментов – грузинские таможенники нашли 32,7 килограмма незадекларированных медикаментов при досмотре автомобиля гражданина Азербайджана, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.Общая таможенная стоимость медикаментов 11-ти наименований составила 110 816 лари (36 тысяч долларов), говорится в сообщении ведомства.Медикаменты были спрятаны в автомобиле гражданина Азербайджана, который въехал на территорию Грузии из Турции.Материалы дела переданы в Следственную службу Министерства финансов Грузии для дальнейшего реагирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тпп "сарпи", азербайджан, контрабанда, происшествия
Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию незаявленные медикаменты
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Таможенная стоимость изъятых медикаментов составила более 110 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. На ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) предотвращена контрабанда медикаментов – грузинские таможенники нашли 32,7 килограмма незадекларированных медикаментов при досмотре автомобиля гражданина Азербайджана, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
Общая таможенная стоимость медикаментов 11-ти наименований составила 110 816 лари (36 тысяч долларов), говорится в сообщении
ведомства.
Медикаменты были спрятаны в автомобиле гражданина Азербайджана, который въехал на территорию Грузии из Турции.
Материалы дела переданы в Следственную службу Министерства финансов Грузии для дальнейшего реагирования.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.