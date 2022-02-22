https://sputnik-georgia.ru/20220222/grazhdanin-azerbaydzhana-pytalsya-vvezti-v-gruziyu-nezayavlennye-medikamenty-264676785.html

Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию незаявленные медикаменты

Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию незаявленные медикаменты

Таможенная стоимость изъятых медикаментов составила более 110 тысяч лари 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T15:24+0400

2022-02-22T15:24+0400

2022-02-22T15:24+0400

грузия

новости

тпп "сарпи"

азербайджан

контрабанда

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1d/252450601_0:11:1921:1091_1920x0_80_0_0_b3fd41bd9e5e1a0eb49d3b94bbe2705b.jpg

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. На ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) предотвращена контрабанда медикаментов – грузинские таможенники нашли 32,7 килограмма незадекларированных медикаментов при досмотре автомобиля гражданина Азербайджана, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.Общая таможенная стоимость медикаментов 11-ти наименований составила 110 816 лари (36 тысяч долларов), говорится в сообщении ведомства.Медикаменты были спрятаны в автомобиле гражданина Азербайджана, который въехал на территорию Грузии из Турции.Материалы дела переданы в Следственную службу Министерства финансов Грузии для дальнейшего реагирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, тпп "сарпи", азербайджан, контрабанда, происшествия