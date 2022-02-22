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Грузинским дипломатам на Украине советуют вывезти членов семьи из страны
Грузинским дипломатам на Украине советуют вывезти членов семьи из страны
Дипломатическая миссия Грузии на Украине остается на месте и продолжает свою работу 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T11:21+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. МИД Грузии рекомендует сотрудникам посольства Грузии на Украине вывезти членов своей семьи из страны, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства.Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Одновременно с ними был оформлен договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.Как поясняют в министерстве, дипломатическая миссия Грузии на Украине продолжает свою работу.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал признание Россией ДНР и ЛНР "шагом против принципов международного права" и сравнил с событиями 2008 года.Осудила действия России и президент Саломе Зурабишвили. Глава государства выразила поддержку Украине и ее президенту.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, владимир путин, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , украина
Грузинским дипломатам на Украине советуют вывезти членов семьи из страны
11:21 22.02.2022 (обновлено: 11:40 22.02.2022) Подписаться на
Дипломатическая миссия Грузии на Украине остается на месте и продолжает свою работу
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik.
МИД Грузии рекомендует сотрудникам посольства Грузии на Украине вывезти членов своей семьи из страны, сообщили Sputnik Грузия
в пресс-службе ведомства.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Одновременно с ними был оформлен договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
"Глава и сотрудники дипломатической миссии Грузии на Украине остаются на месте. Грузинским дипломатам лишь рекомендовали принять решение о вывозе членов семьи, если они того пожелают", – отметили в МИД.
Как поясняют в министерстве, дипломатическая миссия Грузии на Украине продолжает свою работу.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал признание Россией ДНР и ЛНР "шагом против принципов международного права" и сравнил с событиями 2008 года.
Осудила действия России и президент Саломе Зурабишвили. Глава государства выразила поддержку Украине и ее президенту.
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