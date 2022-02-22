https://sputnik-georgia.ru/20220222/gruzinskiy-tennisist-proigral-v-pervom-zhe-matche-na-turnire-v-dubae-264690480.html

Грузинский теннисист проиграл в первом же матче на турнире в Дубае

Грузинский теннисист проиграл в первом же матче на турнире в Дубае

Проигрыш в первом раунде не принес Басилашвили рейтинговых очков, но позволил заработать почти 22 тысячи долларов призовых 22.02.2022, Sputnik Грузия

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грузинские теннисисты на международных турнирах

николоз басилашвили

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ТБИЛИСИ, 22 фев – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (19 номер в рейтинге АТР) завершил свое выступление на турнире из серии АТР-500 в Дубае.В первом круге Басилашвили в двух сетах – 2:6, 3:6, уступил представителю Австралии Алексею Попырину (66). Встреча продолжалась ровно час.Борьбы в матче практически не было, а во всех основных компонентах грузинский теннисист уступил своему сопернику.Проигрыш в первом раунде не принес Басилашвили рейтинговых очков, но позволил заработать почти 22 тысячи долларов призовых.На прошлой неделе Басилашвили дошел до финала на турнире в Дохе, где пытался защитить свой титул, добытый год назад. Однако в решающем матче грузин уступил прошлогоднему финалисту Роберто Баутиста-Агуту в двух сетах – 3:6, 4:6.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, спорт, новости, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, николоз басилашвили