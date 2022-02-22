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Ираклию Кобахидзе установили коронавирус
Ираклию Кобахидзе установили коронавирус
Лидер правящей партии Грузии в самоизоляции и проходит курс лечения в домашних условиях 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T13:06+0400
2022-02-22T13:06+0400
2022-02-22T13:18+0400
грузия
новости
коронавирус covid-19
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заразился коронавирусом.Как сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на источники в партии, COVID-19 у Кобахидзе подтвердили накануне. Он себя чувствует хорошо и лечится в домашних условиях.Ираклий Кобахидзе вакцинирован. Первую прививку китайским препаратом Sinopharm он сделал в мае прошлого года.С начала пандемии в Грузии зафиксировано уже более 1,5 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Сделано около 2,8 миллиона прививок от коронавируса. Полностью вакцинированы более 1,2 миллиона человек, из них бустер-дозу сделали около 208 тысяч человек. Таким образом, одной дозой вакцины привиты 46,5% взрослого населения, а двумя – 43,2%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, коронавирус covid-19, ираклий кобахидзе
Ираклию Кобахидзе установили коронавирус
13:06 22.02.2022 (обновлено: 13:18 22.02.2022) Подписаться на
Лидер правящей партии Грузии в самоизоляции и проходит курс лечения в домашних условиях
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заразился коронавирусом.
Как сообщает телекомпания "Имеди"
со ссылкой на источники в партии, COVID-19 у Кобахидзе подтвердили накануне. Он себя чувствует хорошо и лечится в домашних условиях.
Ираклий Кобахидзе вакцинирован. Первую прививку китайским препаратом Sinopharm он сделал в мае прошлого года.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано уже более 1,5 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Сделано около 2,8 миллиона прививок от коронавируса. Полностью вакцинированы более 1,2 миллиона человек, из них бустер-дозу сделали около 208 тысяч человек. Таким образом, одной дозой вакцины привиты 46,5% взрослого населения, а двумя – 43,2%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.
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