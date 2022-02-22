https://sputnik-georgia.ru/20220222/irakliyu-kobakhidze-ustanovili-koronavirus-264670192.html

Ираклию Кобахидзе установили коронавирус

Ираклию Кобахидзе установили коронавирус

Лидер правящей партии Грузии в самоизоляции и проходит курс лечения в домашних условиях 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T13:06+0400

2022-02-22T13:06+0400

2022-02-22T13:18+0400

грузия

новости

коронавирус covid-19

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заразился коронавирусом.Как сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на источники в партии, COVID-19 у Кобахидзе подтвердили накануне. Он себя чувствует хорошо и лечится в домашних условиях.Ираклий Кобахидзе вакцинирован. Первую прививку китайским препаратом Sinopharm он сделал в мае прошлого года.С начала пандемии в Грузии зафиксировано уже более 1,5 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Сделано около 2,8 миллиона прививок от коронавируса. Полностью вакцинированы более 1,2 миллиона человек, из них бустер-дозу сделали около 208 тысяч человек. Таким образом, одной дозой вакцины привиты 46,5% взрослого населения, а двумя – 43,2%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, ираклий кобахидзе