https://sputnik-georgia.ru/20220222/kak-poluchit-qr-kod-po-antitelam-s-21-fevralya-2022-instruktsiya-264659129.html
Как получить QR-код по антителам с 21 февраля 2022: инструкция
Как получить QR-код по антителам с 21 февраля 2022: инструкция
В России отныне получить QR-код можно при наличии антител к коронавирусу – соответствующий приказ Минздрава страны вступил в силу с 21 февраля. 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T03:02+0400
2022-02-22T03:02+0400
2022-02-22T05:05+0400
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До сегодняшнего дня QR-коды выдавались только тем, кто официально переболел коронавирусом, привился вакциной, зарегистрированной в России, или получил отрицательный ПЦР-тест. В первых двух случаях QR-код действует 12 месяцев, а в последнем - 48 часов.С 21 февраля получить QR-код могут и те граждане, кто переболел коронавирусом без обращения к врачу или получения положительного ПЦР-теста, либо вакцинировался не зарегистрированной в России вакциной.Sputnik Грузия предлагает подробную инструкцию как и насколько получить QR-код по антителам.Как получить QR-код - инструкцияДля получения QR-кода нужно сдать тест на определение антител IgG или иммуноглобулинов G к новой коронавирусной инфекции в любой лаборатории, аккредитованной Роспотребнадзором. Перечень лабораторий, допущенных к исследованиям по всей стране есть на сайте ведомства. Уровень антител для получения QR-кода значения не имеет, достаточно, чтобы анализ на наличие иммуноглобулинов G был положительным.Для получения QR-кода по антителам нужно создать учетную запись на портале "Госуслуги". Результаты анализа в течение трех дней поступят автоматически в базу "Госуслуг" из лаборатории. Сертификат с QR-кодом по антителам будет сформирован на русском и английском языках. Если в течение трех дней QR-код по антителам не будет сформирован, можно подать жалобу.Получить QR-код по антителам можно только один раз – сертификат будет действителен шесть месяцев.Материал подготовлен на основании открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, роспотребнадзор, россия, коронавирус covid-19
Как получить QR-код по антителам с 21 февраля 2022: инструкция
03:02 22.02.2022 (обновлено: 05:05 22.02.2022) Подписаться на
В России отныне получить QR-код можно при наличии антител к коронавирусу – соответствующий приказ Минздрава страны вступил в силу с 21 февраля.
До сегодняшнего дня QR-коды выдавались только тем, кто официально переболел коронавирусом, привился вакциной, зарегистрированной в России, или получил отрицательный ПЦР-тест. В первых двух случаях QR-код действует 12 месяцев, а в последнем - 48 часов.
С 21 февраля получить QR-код могут и те граждане
, кто переболел коронавирусом без обращения к врачу или получения положительного ПЦР-теста, либо вакцинировался не зарегистрированной в России вакциной.
Sputnik Грузия
предлагает подробную инструкцию как и насколько получить QR-код по антителам.
Как получить QR-код - инструкция
Для получения QR-кода нужно сдать тест на определение антител IgG или иммуноглобулинов G к новой коронавирусной инфекции в любой лаборатории, аккредитованной Роспотребнадзором. Перечень лабораторий, допущенных к исследованиям по всей стране есть на сайте ведомства
.
Уровень антител для получения QR-кода значения не имеет, достаточно, чтобы анализ на наличие иммуноглобулинов G был положительным.
Для получения QR-кода по антителам нужно создать учетную запись на портале "Госуслуги". Результаты анализа в течение трех дней поступят автоматически в базу "Госуслуг" из лаборатории. Сертификат с QR-кодом по антителам будет сформирован на русском и английском языках. Если в течение трех дней QR-код по антителам не будет сформирован, можно подать жалобу.
Получить QR-код по антителам можно только один раз – сертификат будет действителен шесть месяцев.
Материал подготовлен на основании открытых источников