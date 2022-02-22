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Какого числа Масленица и Пасха 2022: календарь праздников

Какого числа Масленица и Пасха 2022: календарь праздников

Какого числа праздновать Масленицу и православную Пасху в 2022-м, интересует многих, чтобы заранее подготовиться к праздникам 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T17:09+0400

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справки

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Sputnik Грузия, учитывая повышенный интерес к этому вопросу, рассказывает, какого числа Масленица и православная Пасха в 2022-м.Какого числа ПасхаПасха – переходящий праздник, его дата меняется каждый год. Ежегодно день Светлого Воскресения Христова приходится на весну – дату праздника рассчитывают по специальному церковному календарю. Православные в 2022 году будут праздновать Пасху 24 апреля.Светлое Воскресение Христово ученики Спасителя праздновали с самого момента этого величайшего события. В первые века христианства Пасху отмечали каждую неделю — христиане постились в пятницу и вспоминали страдания Спасителя на кресте, а в воскресенье — радовались Христову Воскресению. Особенно торжественно отмечали в период иудейской Пасхи, когда именно произошли распятие и Воскресение Христово.Вначале все христиане праздновали Пасху по иудейскому календарю, который начинался 14 числа месяца нисан. Это первый месяц года в еврейском календаре - по григорианскому календарю он соответствует марту — апрелю.Дата празднования христианской Пасхи на другой день, не совпадающий с иудейской, была перенесена со II века, по инициативе епископа Сикстуса, возглавлявшего Римскую церковь с 116 по 126 годы.Общее правило, что Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния, но не раньше весеннего дня равноденствия (21 марта), было принято на Никейском Соборе в 325 году.Какого числа МасленицаДревнеславянский праздник Масленица – символизирующий проводы зимы и радостное ожидание весны, привязан к православной Пасхе, поэтому каждый год начинается в разные дни.Отмечать Масленицу начинают за неделю до Великого поста. Праздник длится семь дней и завершается Прощеным воскресеньем.Масленица в церковном календаре не упоминается. За семь дней до Великого поста, по церковному календарю, отмечают Сырную седмицу (церковнославянское название недели).В 2022-м Сырная неделя или Масленица выпадает на 28 февраля - 6 марта. Великий пост начнется с 7 марта.Во время Сырной седмицы верующим, которые соблюдают пост, можно употреблять молочные продукты, но уже запрещаются мясные.Масленичная неделя с древних времен славится сытной и обильной пищей. Блины — главное блюдо праздника, они на Масленицу получаются особенно вкусными. Перед длительным постом люди стараются полакомиться вкусными и разнообразными блюдами, ни в чем себе не отказывая.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки