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https://sputnik-georgia.ru/20220222/kakoy-to-nepravilnyy-zoopark-lyudi-sidyat-v-kletke-a-lvy-ikh-rassmatrivayut--video-264654259.html
Какой-то неправильный зоопарк: люди сидят в клетке, а львы их рассматривают – видео
Какой-то неправильный зоопарк: люди сидят в клетке, а львы их рассматривают – видео
На такое времяпрепровождение согласится не каждый, потому быть в сантиметрах от короля зверей, хоть и под защитой, страшно 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T06:40+0400
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видео с животными
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На кадрах видно, как посреди природы в Африке стоит небольшая клетка, в которой стоит девушка. А вокруг нее ходит лев. В какой-то момент он даже запрыгивает наверх, и девушка решает, что это отличный момент для того, чтобы сделать пару фото.Смотрите на видео также:
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видео с животными

Какой-то неправильный зоопарк: люди сидят в клетке, а львы их рассматривают – видео

06:40 22.02.2022
© TikTok / uniladКакой-то неправильный зоопарк: люди сидят в клетке, а львы их рассматривают – видео
Какой-то неправильный зоопарк: люди сидят в клетке, а львы их рассматривают – видео - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2022
© TikTok / unilad
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На такое времяпрепровождение согласится не каждый, потому быть в сантиметрах от короля зверей, хоть и под защитой, страшно
На кадрах видно, как посреди природы в Африке стоит небольшая клетка, в которой стоит девушка. А вокруг нее ходит лев. В какой-то момент он даже запрыгивает наверх, и девушка решает, что это отличный момент для того, чтобы сделать пару фото.
@unilad Would you do this? 👀😱 🎥 u/lool121a #unilad #fyp #foryoupage #zoo #lions #lionsoftiktok ♬ original sound - UNILAD
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