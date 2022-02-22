https://sputnik-georgia.ru/20220222/kakoy-to-nepravilnyy-zoopark-lyudi-sidyat-v-kletke-a-lvy-ikh-rassmatrivayut--video-264654259.html
Какой-то неправильный зоопарк: люди сидят в клетке, а львы их рассматривают – видео
Какой-то неправильный зоопарк: люди сидят в клетке, а львы их рассматривают – видео
На такое времяпрепровождение согласится не каждый, потому быть в сантиметрах от короля зверей, хоть и под защитой, страшно 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T06:40+0400
2022-02-22T06:40+0400
2022-02-22T06:40+0400
видео с животными
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На кадрах видно, как посреди природы в Африке стоит небольшая клетка, в которой стоит девушка. А вокруг нее ходит лев. В какой-то момент он даже запрыгивает наверх, и девушка решает, что это отличный момент для того, чтобы сделать пару фото.Смотрите на видео также:
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео с животными
Какой-то неправильный зоопарк: люди сидят в клетке, а львы их рассматривают – видео
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На такое времяпрепровождение согласится не каждый, потому быть в сантиметрах от короля зверей, хоть и под защитой, страшно
На кадрах видно, как посреди природы в Африке стоит небольшая клетка, в которой стоит девушка. А вокруг нее ходит лев. В какой-то момент он даже запрыгивает наверх, и девушка решает, что это отличный момент для того, чтобы сделать пару фото.
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попал на видео