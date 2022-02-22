https://sputnik-georgia.ru/20220222/kovid-pravila-v-uchebnykh-zavedeniyakh-gruzii-ostayutsya-v-sile---minobrazovaniya-264681736.html

Ковид-правила в учебных заведениях Грузии остаются в силе - Минобразования

Ковид-правила в учебных заведениях Грузии остаются в силе - Минобразования

В стране отменили большинство ковид-ограничений, но школ эти новшества не коснутся, отметили в ведомстве 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T16:51+0400

2022-02-22T16:51+0400

2022-02-22T17:35+0400

шестая волна

школа

министерство образования и науки грузии

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

общество

образование в грузии

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Правила, разработанные для предотвращения распространения коронавируса, остаются в силе во всех учебных заведениях Грузии, говорится в заявлении министерства образования и науки страны.Во вторник власти Грузии приняли решение смягчить целый ряд ограничений, а некоторые даже упразднить. При этом продолжается обязательное тестирование педагогов и работников администраций учебных заведений на коронавирус.Педагоги, вакцинированные двумя дозами, проходят ПЦР-тестирование раз в две недели, вакцинированные одной дозой или невакцинированные учителя делают быстрый тест на антиген раз в неделю.При этом все школы страны до конца учебного года полностью обеспечены дезинфекционными растворами, масками, аппаратами для термоскрининга и дезбарьерами, отметили в министерстве.Представители министерства периодически проверяют школы как в Тбилиси, так и в регионах. Между тем учебный процесс в Грузии продолжается в смешанном формате. Часть учеников ходит в школу, часть продолжает учебу в дистанционном режиме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

школа, министерство образования и науки грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, общество, образование в грузии