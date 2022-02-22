https://sputnik-georgia.ru/20220222/kovid-pravila-v-uchebnykh-zavedeniyakh-gruzii-ostayutsya-v-sile---minobrazovaniya-264681736.html
Ковид-правила в учебных заведениях Грузии остаются в силе - Минобразования
Ковид-правила в учебных заведениях Грузии остаются в силе - Минобразования
В стране отменили большинство ковид-ограничений, но школ эти новшества не коснутся, отметили в ведомстве 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T16:51+0400
2022-02-22T16:51+0400
2022-02-22T17:35+0400
шестая волна
школа
министерство образования и науки грузии
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
общество
образование в грузии
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Правила, разработанные для предотвращения распространения коронавируса, остаются в силе во всех учебных заведениях Грузии, говорится в заявлении министерства образования и науки страны.Во вторник власти Грузии приняли решение смягчить целый ряд ограничений, а некоторые даже упразднить. При этом продолжается обязательное тестирование педагогов и работников администраций учебных заведений на коронавирус.Педагоги, вакцинированные двумя дозами, проходят ПЦР-тестирование раз в две недели, вакцинированные одной дозой или невакцинированные учителя делают быстрый тест на антиген раз в неделю.При этом все школы страны до конца учебного года полностью обеспечены дезинфекционными растворами, масками, аппаратами для термоскрининга и дезбарьерами, отметили в министерстве.Представители министерства периодически проверяют школы как в Тбилиси, так и в регионах. Между тем учебный процесс в Грузии продолжается в смешанном формате. Часть учеников ходит в школу, часть продолжает учебу в дистанционном режиме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
школа, министерство образования и науки грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, общество, образование в грузии
Ковид-правила в учебных заведениях Грузии остаются в силе - Минобразования
16:51 22.02.2022 (обновлено: 17:35 22.02.2022) Подписаться на
В стране отменили большинство ковид-ограничений, но школ эти новшества не коснутся, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Правила, разработанные для предотвращения распространения коронавируса, остаются в силе во всех учебных заведениях Грузии, говорится в заявлении министерства образования и науки страны.
Во вторник власти Грузии приняли решение смягчить целый ряд ограничений, а некоторые даже упразднить.
"В школах, профучилищах и высших учебных заведениях с целью обеспечения безопасной среды остаются в силе ковид-правила, в том числе термоскрининг, использование дезбарьеров и дезинфекционных растворов. Также остается в силе правило ношения масок", - говорится в заявлении ведомства.
При этом продолжается обязательное тестирование педагогов и работников администраций учебных заведений на коронавирус.
Педагоги, вакцинированные двумя дозами, проходят ПЦР-тестирование раз в две недели, вакцинированные одной дозой или невакцинированные учителя делают быстрый тест на антиген раз в неделю.
При этом все школы страны до конца учебного года полностью обеспечены дезинфекционными растворами, масками, аппаратами для термоскрининга и дезбарьерами, отметили в министерстве.
Представители министерства периодически проверяют школы как в Тбилиси, так и в регионах.
Между тем учебный процесс в Грузии продолжается в смешанном формате. Часть учеников ходит в школу, часть продолжает учебу в дистанционном режиме.
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