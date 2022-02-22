https://sputnik-georgia.ru/20220222/naznachen-novyy-gendirektor-gosudarstvennoy-elektrosistemy-gruzii-264692346.html

Назначен новый гендиректор "Государственной электросистемы Грузии"

Назначен новый гендиректор "Государственной электросистемы Грузии"

"Государственная электросистема Грузии" стала первой госкомпанией, в которой начался процесс внедрения корпоративного управления 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T22:49+0400

2022-02-22T22:49+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Георгий Гигинеишвили, занимавший пост директора разных ГЭС в течение 12 лет, занял пост генерального директора государственной компании "Государственная электросистема Грузии".Нового гендиректора представил заместитель министра экономики Ромео Микаутадзе. По его словам, у Гигинеишвили есть большой опыт оперирования и строительства линий электропередачи.АО "Электросистема Грузии" является крупнейшим владельцем линий электропередачи и подстанций. Оно передает электроэнергию, производимую всеми типами электростанций, электрораспределительным компаниям. В компании работают около 1,4 тысячи человек, и ее годовой оборот составляет более 100 миллионов лари.Компания управляет линиями электропередачи общей протяженностью 3,55 тысячи километров и 93 подстанциями.В начале 2021 года власти Грузии заявили о начале реформы государственных предприятий с компании "Государственная электросистема Грузии". Цель реформы – использовать потенциал госпредприятий в развитии определенных секторов экономики. "Государственная электросистема Грузии" стала первой госкомпанией, в которой начался процесс внедрения корпоративного управления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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