https://sputnik-georgia.ru/20220222/premer-gruzii-priznanie-dnr-i-lnr---narushenie-mezhdunarodnogo-prava-264657349.html

Премьер Грузии: признание ДНР и ЛНР - нарушение международного права

Премьер Грузии: признание ДНР и ЛНР - нарушение международного права

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал признание Россией ДНР и ЛНР "шагом против принципов международного права" и сравнил с... 22.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал признание Россией ДНР и ЛНР "шагом против принципов международного права" и сравнил с событиями 2008 года."Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал Ираклий Гарибашвили в Twitter.Президент Грузии осудила решение о признании ДНР и ЛНР >>Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Одновременно с ними был оформлен договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи."От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия", - заявил Путин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили