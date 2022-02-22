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Премьер Грузии: признание ДНР и ЛНР - нарушение международного права
Премьер Грузии: признание ДНР и ЛНР - нарушение международного права
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал признание Россией ДНР и ЛНР "шагом против принципов международного права" и сравнил с... 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T01:36+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал признание Россией ДНР и ЛНР "шагом против принципов международного права" и сравнил с событиями 2008 года."Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал Ираклий Гарибашвили в Twitter.Президент Грузии осудила решение о признании ДНР и ЛНР >>Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Одновременно с ними был оформлен договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи."От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия", - заявил Путин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии: признание ДНР и ЛНР - нарушение международного права
01:36 22.02.2022 (обновлено: 01:43 22.02.2022) Подписаться на ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал признание Россией ДНР и ЛНР "шагом против принципов международного права" и сравнил с событиями 2008 года.
"Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал Ираклий Гарибашвили в Twitter
.
Президент Грузии осудила решение о признании ДНР и ЛНР >>
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Одновременно с ними был оформлен договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
"От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия", - заявил Путин.
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