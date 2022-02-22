https://sputnik-georgia.ru/20220222/sovet-federatsii-rf-provel-zasedanie-po-voprosu-donbassa---video-264678746.html

Совет Федерации РФ провел заседание по вопросу Донбасса - видео

Совет Федерации РФ провел заседание по вопросу Донбасса - видео

Российский Совет Федерации провел пленарное заседание по ситуации в Донбассе. Смотрите в видео, как проходило заседание. 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T15:30+0400

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На повестке дня заседания были законопроекты о ратификации договоров с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 21 февраля после внеочередного заседания Совбеза президент России Владимир Путин объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. Это произошло на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе.

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видео, мультимедиа, донбасс, россия, совет федерации рф, видео, украина