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Совет Федерации РФ провел заседание по вопросу Донбасса - видео
Совет Федерации РФ провел заседание по вопросу Донбасса - видео
Российский Совет Федерации провел пленарное заседание по ситуации в Донбассе. Смотрите в видео, как проходило заседание. 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T15:30+0400
2022-02-22T15:30+0400
2022-02-22T15:30+0400
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На повестке дня заседания были законопроекты о ратификации договоров с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 21 февраля после внеочередного заседания Совбеза президент России Владимир Путин объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. Это произошло на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе.
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видео, мультимедиа, донбасс, россия, совет федерации рф, видео, украина
Совет Федерации РФ провел заседание по вопросу Донбасса - видео
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Российский Совет Федерации провел пленарное заседание по ситуации в Донбассе. Смотрите в видео, как проходило заседание.
На повестке дня заседания были законопроекты о ратификации договоров с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 21 февраля после внеочередного заседания Совбеза президент России Владимир Путин объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. Это произошло на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе.