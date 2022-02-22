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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220222/v-bryussele-poznakomilis-s-novinkami-gruzinskogo-kinematografa-264675455.html
В Брюсселе познакомились с новинками грузинского кинематографа
В Брюсселе познакомились с новинками грузинского кинематографа
Бельгийцам показали самые последние работы грузинских кинематографистов, в том числе фильм, претендовавший от Грузии на "Оскар" 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T14:54+0400
2022-02-22T14:54+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
грузинское кино
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культура
грузия
мировая культура
леван когуашвили
александр коберидзе
грузинский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Современный грузинский кинематограф представлен на Международном кинофестивале Bridges. East of West Film Days, который проходит с 18 по 26 февраля.Брюссельский зритель уже смог ознакомиться с новинками грузинского кинематографа. Так, на фестивале были представлены фильмы "Что мы видим, когда смотрим на небо" Александра Коберидзе, "Четвертый Брайтон" Левана Когуашвили и "Мокрый песок" Элене Навериани."Что мы видим, когда смотрим на небо" – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе, который является копродукцией Германии и Грузии. Картина рассказывает историю молодой женщины и мужчины – Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга.Что касается фильма Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон", то он был претендентом на соискании премии "Оскар" от Грузии, однако не вошел в шорт-лист.В центре сюжета драмы – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же отец, заподозривший неладное, приезжает в Америку, видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту".Кинолента Навериани "Мокрый песок" рассказывает о деревушке на побережье Черного моря, где дружелюбные соседи истинно верят в то, что знают друг друга. Но однажды женщину Элико находят повешенной, и внучка Мо, приехавшая на похороны, неожиданно сталкивается с паутиной лжи и трагическими последствиями скрытой любви бабушки. Фильм является совместным производством Швейцарии и Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузинское кино, брюссель, культура, грузия, мировая культура, леван когуашвили, александр коберидзе, грузинский шоу-бизнес

В Брюсселе познакомились с новинками грузинского кинематографа

14:54 22.02.2022
© Сourtesy of Georgian National Film CenterКадр из фильма "Что мы видим, когда смотрим на небо" Александра Коберидзе
Кадр из фильма Что мы видим, когда смотрим на небо Александра Коберидзе - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2022
© Сourtesy of Georgian National Film Center
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Бельгийцам показали самые последние работы грузинских кинематографистов, в том числе фильм, претендовавший от Грузии на "Оскар"
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Современный грузинский кинематограф представлен на Международном кинофестивале Bridges. East of West Film Days, который проходит с 18 по 26 февраля.
Bridges. East of West Film Days – кинофорум бельгийского культурного центра Bozar, посвященный фильмам из стран Восточной Европы: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. В этом году в фокусе фестиваля Грузия и Украина.
Брюссельский зритель уже смог ознакомиться с новинками грузинского кинематографа. Так, на фестивале были представлены фильмы "Что мы видим, когда смотрим на небо" Александра Коберидзе, "Четвертый Брайтон" Левана Когуашвили и "Мокрый песок" Элене Навериани.
© photo : courtesy of Faraz Fesharaki Кадры из фильма "Что мы видим, когда смотрим на небо"
Кадры из фильма Что мы видим, когда смотрим на небо - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2022
Кадры из фильма "Что мы видим, когда смотрим на небо"
© photo : courtesy of Faraz Fesharaki
"Что мы видим, когда смотрим на небо" – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе, который является копродукцией Германии и Грузии. Картина рассказывает историю молодой женщины и мужчины – Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга.
© courtesy of Georgian National Film CenterФильм "Четвертый Брайтон"
Фильм Четвертый Брайтон - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2022
Фильм "Четвертый Брайтон"
© courtesy of Georgian National Film Center
Что касается фильма Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон", то он был претендентом на соискании премии "Оскар" от Грузии, однако не вошел в шорт-лист.
В центре сюжета драмы – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же отец, заподозривший неладное, приезжает в Америку, видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту".
© Courtesy of Georgian National Film CenterКадр из фильма "Мокрый песок" Элене Навериани
Кадр из фильма Мокрый песок Элене Навериани - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2022
Кадр из фильма "Мокрый песок" Элене Навериани
© Courtesy of Georgian National Film Center
Кинолента Навериани "Мокрый песок" рассказывает о деревушке на побережье Черного моря, где дружелюбные соседи истинно верят в то, что знают друг друга.
Но однажды женщину Элико находят повешенной, и внучка Мо, приехавшая на похороны, неожиданно сталкивается с паутиной лжи и трагическими последствиями скрытой любви бабушки. Фильм является совместным производством Швейцарии и Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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