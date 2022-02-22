https://sputnik-georgia.ru/20220222/v-bryussele-poznakomilis-s-novinkami-gruzinskogo-kinematografa-264675455.html

В Брюсселе познакомились с новинками грузинского кинематографа

В Брюсселе познакомились с новинками грузинского кинематографа

Бельгийцам показали самые последние работы грузинских кинематографистов, в том числе фильм, претендовавший от Грузии на "Оскар" 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T14:54+0400

2022-02-22T14:54+0400

2022-02-22T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Современный грузинский кинематограф представлен на Международном кинофестивале Bridges. East of West Film Days, который проходит с 18 по 26 февраля.Брюссельский зритель уже смог ознакомиться с новинками грузинского кинематографа. Так, на фестивале были представлены фильмы "Что мы видим, когда смотрим на небо" Александра Коберидзе, "Четвертый Брайтон" Левана Когуашвили и "Мокрый песок" Элене Навериани."Что мы видим, когда смотрим на небо" – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе, который является копродукцией Германии и Грузии. Картина рассказывает историю молодой женщины и мужчины – Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга.Что касается фильма Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон", то он был претендентом на соискании премии "Оскар" от Грузии, однако не вошел в шорт-лист.В центре сюжета драмы – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же отец, заподозривший неладное, приезжает в Америку, видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту".Кинолента Навериани "Мокрый песок" рассказывает о деревушке на побережье Черного моря, где дружелюбные соседи истинно верят в то, что знают друг друга. Но однажды женщину Элико находят повешенной, и внучка Мо, приехавшая на похороны, неожиданно сталкивается с паутиной лжи и трагическими последствиями скрытой любви бабушки. Фильм является совместным производством Швейцарии и Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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