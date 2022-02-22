https://sputnik-georgia.ru/20220222/v-matchakh-pley-off-chempionata-gruzii-po-futbolu-otmenili-pravilo-vyezdnogo-gola-264693335.html

В матчах плей-офф чемпионата Грузии по футболу отменили правило выездного гола

В матчах плей-офф чемпионата Грузии по футболу отменили правило выездного гола

В клубах Национальной лиги увеличивается лимит на легионеров - с девяти до десяти иностранных футболистов 22.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 фев – Sputnik. С нынешнего сезона в матчах плей-офф чемпионата Грузии по футболу во всех лигах будет отменено правило выездного гола. Данное решение было принято на заседании исполкома федерации футбола Грузии (ФФГ), состоявшемся в Тбилиси.Также на заседании исполкома было принято решение о том, что в клубах Национальной лиги увеличивается лимит на легионеров. Если раньше в команде могло выступать девять иностранных футболистов, то сейчас их число возросло до 10.Не обошли стороной на заседании и регламент проведения Кубка Грузии. Розыгрыш трофея имени Давида Кипиани начнется в апреле. При этом необходимо отметить, что впервые в истории турнира на начальном уровне вместе с клубами 3 и 4 лиг сыграет и победитель любительской лиги – клуб "Басиани". Что касается представителей Национальной и второй лиги, то они вступят в борьбу за Кубок Грузии на стадии 1/16 финала.Национальная лига чемпионата Грузии сезона 2023 стартует 25 февраля. Турнир откроется матчем, в котором действующий чемпион страны "Динамо" Батуми на своем поле примет "Сиони" из Болниси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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