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В матчах плей-офф чемпионата Грузии по футболу отменили правило выездного гола
В матчах плей-офф чемпионата Грузии по футболу отменили правило выездного гола
В клубах Национальной лиги увеличивается лимит на легионеров - с девяти до десяти иностранных футболистов 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T23:57+0400
2022-02-22T23:57+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев – Sputnik. С нынешнего сезона в матчах плей-офф чемпионата Грузии по футболу во всех лигах будет отменено правило выездного гола. Данное решение было принято на заседании исполкома федерации футбола Грузии (ФФГ), состоявшемся в Тбилиси.Также на заседании исполкома было принято решение о том, что в клубах Национальной лиги увеличивается лимит на легионеров. Если раньше в команде могло выступать девять иностранных футболистов, то сейчас их число возросло до 10.Не обошли стороной на заседании и регламент проведения Кубка Грузии. Розыгрыш трофея имени Давида Кипиани начнется в апреле. При этом необходимо отметить, что впервые в истории турнира на начальном уровне вместе с клубами 3 и 4 лиг сыграет и победитель любительской лиги – клуб "Басиани". Что касается представителей Национальной и второй лиги, то они вступят в борьбу за Кубок Грузии на стадии 1/16 финала.Национальная лига чемпионата Грузии сезона 2023 стартует 25 февраля. Турнир откроется матчем, в котором действующий чемпион страны "Динамо" Батуми на своем поле примет "Сиони" из Болниси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, спорт, новости, федерация футбола грузии, футбол
В матчах плей-офф чемпионата Грузии по футболу отменили правило выездного гола
23:57 22.02.2022 (обновлено: 00:00 23.02.2022) Подписаться на
В клубах Национальной лиги увеличивается лимит на легионеров - с девяти до десяти иностранных футболистов
ТБИЛИСИ, 22 фев – Sputnik. С нынешнего сезона в матчах плей-офф чемпионата Грузии по футболу во всех лигах будет отменено правило выездного гола. Данное решение было принято на заседании исполкома федерации футбола Грузии (ФФГ), состоявшемся в Тбилиси.
Также на заседании исполкома было принято решение о том, что в клубах Национальной лиги увеличивается лимит на легионеров. Если раньше в команде могло выступать девять иностранных футболистов, то сейчас их число возросло до 10.
Не обошли стороной на заседании и регламент проведения Кубка Грузии. Розыгрыш трофея имени Давида Кипиани начнется в апреле. При этом необходимо отметить, что впервые в истории турнира на начальном уровне вместе с клубами 3 и 4 лиг сыграет и победитель любительской лиги – клуб "Басиани". Что касается представителей Национальной и второй лиги, то они вступят в борьбу за Кубок Грузии на стадии 1/16 финала.
На заседании исполкома были обсуждены интересы тех клубов, которые представят Грузию в евротурнирах. "Динамо" Батуми сыграет в Лиге чемпионов УЕФА, а "Динамо" Тбилиси, "Дила" и "Сабуртало" - в Лиге конференций. В связи с выступлением этих команд на Евроарене, со 2 июля по 13 августа в Национальной лиге чемпионата Грузии будет летний перерыв.
Национальная лига чемпионата Грузии сезона 2023 стартует 25 февраля. Турнир откроется матчем, в котором действующий чемпион страны "Динамо" Батуми на своем поле примет "Сиони" из Болниси.
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